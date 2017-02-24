「一銀盜領案」手法？ 外籍車手來台取詐款

警方現場逮捕泰國籍女車手（中）。（記者陳薏云翻攝）

2017-02-24 16:44

〔記者陳薏云／新北報導〕被網友迷惑慘騙900萬！新北市一名44歲張姓女子，去年8月在臉書結識一名自稱美國籍的男子「菲力普斯」，兩人日以繼夜聊天，後男子開始以各種理由要錢，張女也陸續匯了900多萬到境外。該詐騙集團更使用「一銀盜領案」手法，並請海外車手來台取款，相當囂張！

警方調查，張女去年8月在臉書上認識「菲力普斯」，兩人一個打中文、一個打英文聊了幾個月，「菲力普斯」開始向張女求助，表示自己要從美國寄行李箱到台灣，裡面裝有大量現金，後續就開始跟張女索取代收行李的運費、國際郵票費用、保險費用及稅金，張女前後匯了13筆，後「菲力普斯」又稱自己在菲律賓的朋友重病，希望張女匯錢支援，張女又陸續匯了10筆錢出去，前後共匯了900多萬元。

後張女愈想愈奇怪，前往報警才發現自己被詐騙集團盯上，「菲力普斯」根本不存在，但20日「菲力普斯」再度聯繫張女，稱自己在敘利亞受困，需要金援，並向張女索取100萬元，要求在新北市深坑區一處便利商店面交，21日張女會同警方埋伏，成功逮捕前來取款的泰國籍女車手。

警方調查，該名女車手「MISS THAYINI」16日以觀光名義入境，供稱是馬來西亞的朋友委託，「來台灣幫忙拿個東西」，手法宛如去年「一銀外籍車手盜領案」，所幸張女先與警方合作，以紙袋裝滿假鈔前往面交，才成功逮捕泰國籍女車手，警方將持續追查幕後詐騙犯嫌。

相關影音