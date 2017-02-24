國道連閃大燈逼車 駕駛被檢舉挨罰
〔記者陳冠備／彰化報導〕閃一下就好，閃二下就開罰！國道三隊日前接獲民眾檢舉國道逼車違規案件，一部自小客車行駛內側車道，突遭後方車輛，以連續閃大燈方式逼迫讓道，前方駕駛仍向前開了20多秒才讓道，事後駕駛感到被逼車，將此影像向警方檢舉。警方檢視違規事實明確，依違反道路交通管理處罰條例，後車未保持安全距離。處以3000元至6000元罰鍰。
「烏龜車」佔用車道，經常被部分民眾認為是造成塞車主因，政府近期也宣導，內側車道為超車道，容許小型車以最高速限行駛，慢速佔用就得被開罰，可是國道仍經常發生慢速車佔用內車道，造成堵塞狀況，若有後方駕駛不耐，以不當方式，如連閃大燈、急停逼車讓道，也可能被開罰。
國道三隊公布2段逼車影片，其中一段於1月16日晚間，周女駕駛自小客車行駛國一北上彰化路段內側車道時，被後方來車閃燈示意超車，後車先閃一次、周女不動，數秒後，後車逼近連閃十多次大燈，周女才慢慢移到中間車道；另外，同月13日，一部大貨車行駛中線道，疑因車速過慢，引起後方來車連閃大燈讓道，事後兩前車駕駛都向警方檢舉被逼車。
國道三隊交通組長賴協駿表示，依道路交通安全規則第101條第1項第3款「欲超越同一車道之前車時，須先按鳴喇叭二單響或變換燈光一次，但不得連續密集按鳴喇叭或變換燈光迫使前車允讓。」
賴協駿說，若前方車輛未避讓，持續變換燈光逼車，就容易違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第14款，可處罰3,000元至6,000元罰鍰。去年國道三隊取締惡意逼車件數24件，今年也已取締1件。
賴協駿也說，前車無故不避讓也會觸法，依道路交通管理處罰條例第47條第5款「前行車聞後行車按鳴喇叭或見後行車顯示超車燈光，如車前路況無障礙，無正當理由，不表示允讓或靠邊慢行。」依法處罰1200-2400元罰鍰。
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標題：國道連閃大燈逼車 駕駛被檢舉挨罰
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