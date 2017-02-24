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GG！男子吸毒慶生... 2分鐘後被抓到警局過生日
2017-02-24 16:26
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的是太尷尬啦，就只有2分鐘！苗栗縣通霄鎮27歲卓姓男子，23日因為生日，竟然異想天開吸食安非他命慶生，結果卓男剛吸食完毒品2分鐘，剛好在路口碰到巡邏員警，因為神色慌張、行止怪異被警方攔查，果然發現吸食器，當場被逮回警局過完生日。警方訊後今天依違反毒品防制條例移送卓男。
警方調查時，卓男供稱，之前曾經吸食過安非他命，不過已經戒掉，這次會再度重新碰安非他命是因為生日到了，想藉由吸食安非他命「嗨」一下讓生日更盡興。
由於卓男吸食完毒品後人就站在路旁，時間是23日夜間11點08分，巡邏警車剛好在11點10分經過，由於鄉下夜間罕有人跡，警方見到卓男站立在路旁，相當奇怪，正打算下車詢問。
豈料，卓男因「2分鐘」前才吸食安非他命，見到巡邏車靠近連忙將吸食器藏進手腕裡用外套遮掩，警方下車後看見卓男神情恍惚，與常人有異，且卓男手腕突出一塊，詢問「那是什麼」，卓男只好當場認栽。
警方詢問毒品來源時，卓男只供稱他是在苗栗縣苑裡火車站前遇到陌生男子搭訕，因此購買了1.6公克的安非他命，打算生日時使用，沒料到運氣這麼差，竟然剛「嗨」完就遇到警察，本來開心的生日只好進警局度過。
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