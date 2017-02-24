「沒錢買禮物」！女慣竊這次偷這個被逮

2017-02-24 16:03

〔記者陳薏云／新北報導〕不賺錢只靠偷！新北市一名43歲王姓女子，有多項竊盜前科，仍不學好，17日上午8時許，騎乘機車到中和區南華路某咖啡廳買咖啡，竟趁店員不注意，將桌上2套價值118元的色鉛筆收進包包內，直到店員盤點時才發覺遭竊，立刻報案，警方調閱監視器將王女逮捕，才發現他根本是竊盜常客，這次又推給兒子，稱沒錢買禮物只好偷，讓警方直搖頭。

警方調查，王女有多項竊盜前科，常因此進出派出所。被逮後，王女哽咽向警方說，「因為過年沒錢包紅包給兒子，連生日禮物都買不起，才會想要偷鉛筆送給兒子」，警訊後依竊盜罪函送法辦。