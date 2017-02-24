波麗士真讚﹗馬拉松人海中找到離家少女

2017-02-24 15:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女高中生離家出走，家屬分頭在住處附近搜尋未果報警求援，因當天正值相關單位舉辦萬人城市路跑活動，人潮眾多，警方根據撿拾到少女丟棄的手機及證件等隨身物品地點推測擴大找尋，果然順利找到少女，家屬對警方竟能在馬拉松人海中找到人，十分佩服。

「拜託幫幫忙！拜託幫幫忙找回我的女兒！」本月11日早上8時30分許，一位媽媽焦急地跑到台中市第六分局市政派出所求助，表示就讀高二女兒疑因課業壓力過大及青春叛逆期，前一晚堅持出門找同學，同學及其家長將女兒帶到速食店聊天並通知她前往，經苦勸總算把女兒帶回家。

未料她凌晨3點起床上廁所發現女兒又再度離家，家人相當擔心安危立即分頭在街頭找尋，卻因當天早上剛好市政路附近正在舉辦「2017大台中萬人城市路跑」活動，人潮眾多，只好求助警方幫忙。

警方調查，凌晨4時許即有附近住戶報案有可疑少女在附近出沒察看未果，推測可能就是該名離家出走的少女，經通知巡邏同仁加強協尋約莫半小時後，有義交報案拾獲手機，表示係一名少女邊跑邊丟下手機後消失在人群中。

過10分鐘後又有民眾報案，在秋紅谷的廁所內撿獲少女證件及隨身物品，警員余廷皓、林昱左等人直覺推測少女應該就在附近隨即以撿獲地點擴大找尋，果然順利找到少女，家屬非常感謝警方協助，更對於警方可以在馬拉松人海中找到女兒感到十分佩服。