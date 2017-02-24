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新北工廠火警 竄出驚人火煙 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
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公車上趁人多！色男下體摩蹭女學生

2017-02-24  15:00

〔記者陳薏云／新北報導〕有色狼！新北市1名22歲曾姓女大生，今早9時許，從土城住家搭乘706號公車準備上學，當客運停靠在永和保順路站時，一名33歲林姓男子上車，隨後走到曾女後方，開始用下體摩蹭曾女，一旁的陳女見狀，立刻大喊「車上有色狼！快報警」，司機立刻將車開到頂溪捷運站，等待警方前來，林男遭帶回派出所後，承認對女子有猥褻行為，訊後性騷擾防治法移送法辦。

警方調查，林男為工程師，碩士畢業，平常接搭乘該班公車前往公司，林嫌一開始遭警方逮捕的時候，矢口否認有性騷擾行為，但車上陳姓女乘客以及曾姓女子指證歷歷，表示當時車上人多，林嫌仍走到曾女後方，雙手握著公車上把手，並假借剎車，用下體頂曾女的屁股，一旁的陳姓女乘客見狀，立刻跑去跟司機表示，「有色狼！」警方趕抵後，由於曾女堅持提出告訴，加上陳姓乘客還向警方表示，這名色狼已經不是第一次犯案，林嫌才坦承有性騷擾行為，並表示「非常抱歉」。警方問訊後依性騷擾防治法移送法辦。

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  • 林嫌上車後戴上帽子，並趁著煞車時用下體摩蹭女乘客。（記者陳薏云翻攝）

    林嫌上車後戴上帽子，並趁著煞車時用下體摩蹭女乘客。（記者陳薏云翻攝）

  • 林嫌（左戴眼鏡者）上車後走到曾女後方，以下體磨蹭對方。（記者陳薏云翻攝）

    林嫌（左戴眼鏡者）上車後走到曾女後方，以下體磨蹭對方。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 下體 性騷擾防治法 猥褻
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