老董涉掏空老字號飼料公司 遭收押

2017-02-24 14:39

〔記者李立法／屏東報導〕將近30年歷史的新大飼料公司去年進行清算，引發股東不滿，認為是人謀不臧導致，屏東檢調據報後，查出80歲老董兼總經理林明宏涉嫌設立空殼公司，以五鬼搬運法，掏空一手創建的新大公司，侵占公司3億多元，將林董及公司鍾姓出納、賴姓會計3人帶回偵訊，檢察官認為3人涉業務侵占、背信等罪嫌重大且有串證之虞，昨天聲押獲准。

屏東檢調發現，林明宏聯合公司鍾姓出納、賴姓會計在102至104年間，以短報營收、虛增支出及製作不實財務報表方式，隱匿新大公司3年度營收3億多元，並虛設空殼公司新華飼料公司，將該等鉅額營收轉入實際由林明宏掌控的新華公司銀行帳戶內，資金去向不明，嚴重損害新大公司利益，導致新大公司因虧損聲請解散清算中。