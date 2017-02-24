寄養父「掏寶貝磨蹭」 女童泣訴「滑滑的，好噁心」
2017-02-24 14:36
〔記者陳慰慈／新北報導〕寄養家庭爸爸竟是惡狼！
一名國小二年級女童，因自幼母親離家，父親受傷失業而被安置於寄養家庭，不料寄養家庭黃姓寄養父以「小弟弟」磨擦女童肛門，還要女童幫他打手槍，女童回想起仍不禁說：「阿伯尿尿的地方，滑滑的，好噁心」，新北地院今依加重強制猥褻罪，判黃男有期徒刑4年6月，可上訴。
判決指出，103年2月至104年2月間某日，黃男趁老婆出門時，在住處命女童脫褲、趴在床上，再以生殖器磨擦其肛門，對女童強制猥褻1次；之後又趁妻子不在家時，要求女童幫他「打手槍」。直至104年8月，女童離開寄養家庭半年後，女童才將此事告訴表姊，泣訴遭寄養父猥褻。
女童出庭指控，「寄養阿伯會把我裙子掀起來、脫我內褲，接著脫掉自己內褲，露出他尿尿的地方，再趴在她身上，把他尿尿的地方放在我屁屁要大便的地方，滑滑的，好噁心」，她一直動來動去閃躲，寄養阿伯也曾經叫她用手摸他尿尿的地方。
黃男出庭時否認犯行，但測謊未過，法官認為女童若非親身經歷，難以憑空杜撰情節，加上黃男妻兒均證稱，女童平日由他照顧，法官因此不採信其供詞。
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