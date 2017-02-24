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「賣麵論」談為何生意好 周比蒼：抓住人性貪念

2017-02-24  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花武陵賞櫻團遊覽車翻覆釀重大傷亡，事後旅行社創辦人周比蒼在致歉記者會上，因語出驚人挨批。不料，周比蒼23日受訪時又有新「名言」，形容經營旅行社就像賣陽春麵，生意比別人好，是因為抓住「人性的貪念」。

國道5號13日驚傳翻車意外，造成33死、11人傷，旅行社創辦人周比蒼16日在致歉記者會上，因「人為財死」等說詞引發軒然大波。時隔數日，周比蒼接受《東森新聞》訪問時，又以「賣麵論」大談自己的生意經。

周比蒼表示，假設他是賣陽春麵的，售價與其他麵攤相同，但他是用大骨頭熬湯、麵多、碗大，「請問你會吃哪一家？」直言做生意最重要的，是抓住人性的貪念。

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  • 蝶戀花旅行社創辦人周比蒼，繼口出「人為財死」等驚人之語後，再提出「賣麵論」，表示抓住人性的貪念，生意就可以做得好。（資料照，記者羅沛德攝）

    蝶戀花旅行社創辦人周比蒼，繼口出「人為財死」等驚人之語後，再提出「賣麵論」，表示抓住人性的貪念，生意就可以做得好。（資料照，記者羅沛德攝）

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