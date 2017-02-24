工人違法闖軌道被撞 高雄輕軌求償至少20萬元

高雄輕軌軌道今日遭園藝工人違法穿越，列車撞到工人後玻璃碎裂，撞碎的單片玻璃就要價20萬，輕軌將向工人求償修車費。（記者王榮祥翻攝）

2017-02-24 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄輕軌列車今日上午在C4往C3站行進間，遭楊姓園藝工人違法穿越，列車撞到工人後玻璃碎裂。依照《大眾捷運法》楊男可能最高會被罰7500元，而且列車撞碎的單片玻璃要價20萬，輕軌將向工人求償修車費，預估20萬起跳。

據《蘋果日報》報導，楊男透露自己就在自行車道旁施工，不知道不能走到軌道上面，事發時他低著頭在走路，察覺列車接近時已閃避不及。

高雄輕軌指出，由於工人是違法闖進軌道，所以輕軌不會支付任何醫藥費，所有修車費用還要向楊男索賠，目前除了破裂的玻璃之外，其他損失還要進一步評估。