| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北工廠火警 竄出驚人火煙 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

工人違法闖軌道被撞 高雄輕軌求償至少20萬元

高雄輕軌軌道今日遭園藝工人違法穿越，列車撞到工人後玻璃碎裂，撞碎的單片玻璃就要價20萬，輕軌將向工人求償修車費。（記者王榮祥翻攝）

2017-02-24  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄輕軌列車今日上午在C4往C3站行進間，遭楊姓園藝工人違法穿越，列車撞到工人後玻璃碎裂。依照《大眾捷運法》楊男可能最高會被罰7500元，而且列車撞碎的單片玻璃要價20萬，輕軌將向工人求償修車費，預估20萬起跳。

據《蘋果日報》報導，楊男透露自己就在自行車道旁施工，不知道不能走到軌道上面，事發時他低著頭在走路，察覺列車接近時已閃避不及。

高雄輕軌指出，由於工人是違法闖進軌道，所以輕軌不會支付任何醫藥費，所有修車費用還要向楊男索賠，目前除了破裂的玻璃之外，其他損失還要進一步評估。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 事故 交通事故 列車 輕軌 高雄輕軌
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：工人違法闖軌道被撞 高雄輕軌求償至少20萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.