| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

瞎毀？丈夫吸食海洛因 妻子也跟著陷進去

2017-02-24  14:09

〔記者洪定宏／高雄報導〕有對板模工夫婦約20年前相繼吸食海洛因成癮，也就是妻子得知丈夫染毒，勸戒過程，自己也好奇吸毒而身陷其中，但他倆有決心戒毒，相約參加衛福部的美沙冬替代維持療法，並彼此勉勵，希望早日戒除毒癮。

高雄長庚醫院一般精神科醫師蔡孟璋強調，這是他門診的個案，事實上類似狀況包括情侶，通常因好奇或朋友影響而吸毒，另一半發現後，竟然也因為好奇嘗試而無法自拔。

由於高雄長庚醫院對執行緩起訴處分的毒癮患者，進行個別心理治療的成效，獲得高雄地檢署肯定，雙方今天簽署2年合作計畫，增加個別心理治療次數，希望能降低撤銷緩起訴處分的比例，幫助病患早日戒除毒癮。

高長一般精神科醫師蔡孟璋強調，個別心理治療的好處包括醫師與患者容易約定治療時間、具有良好的治癒關係、加強病患的戒癮動機、預防病患再度陷入危險的情境。

以去年為例，高長收治的20名二級毒品毒癮患者為例，除9人尚在治療外，10人已完成治療且驗尿無陽性反應，僅1人因未繳罰金而被撤銷緩起訴，良好的成效獲得高雄地檢署肯定。

因此，今天由檢察長周章欽與高長院長李炫昇簽署「強化第一級及第二級毒品緩起訴處遇戒癮治療合作備忘錄」，也就是第二級毒品緩起訴個案的個別心理治療，從原本的4次增加到8次，第一級毒品個案仍維持8次。

周章欽強調，高雄約有3萬5000名毒品人口，但影響的不單是個人，而是他的家庭，甚至整個社會；緩起訴的目的是希望他們下定決心戒毒，這需要家庭及社會各界支持，所以檢察官要走出辦公室，加強與各單位、乃至社區的合作，協助毒癮者走日戒除毒癮，回歸正常生活，並抑制新增吸毒人口。

李炫昇指出，吸毒者通常都有悔恨之意，但戒毒不容易，除了自己要有決心，更需要家人、醫院及法界的支持。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 板模工夫婦相約戒毒，希望早日獲得重生。（記者洪定宏攝）

    板模工夫婦相約戒毒，希望早日獲得重生。（記者洪定宏攝）

  • 周章欽（右）與李炫昇（左）分別代表高雄地檢署、高雄長庚醫院簽署合作備忘錄。（記者洪定宏攝）

    周章欽（右）與李炫昇（左）分別代表高雄地檢署、高雄長庚醫院簽署合作備忘錄。（記者洪定宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：瞎毀？丈夫吸食海洛因 妻子也跟著陷進去


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.