瞎毀？丈夫吸食海洛因 妻子也跟著陷進去
〔記者洪定宏／高雄報導〕有對板模工夫婦約20年前相繼吸食海洛因成癮，也就是妻子得知丈夫染毒，勸戒過程，自己也好奇吸毒而身陷其中，但他倆有決心戒毒，相約參加衛福部的美沙冬替代維持療法，並彼此勉勵，希望早日戒除毒癮。
高雄長庚醫院一般精神科醫師蔡孟璋強調，這是他門診的個案，事實上類似狀況包括情侶，通常因好奇或朋友影響而吸毒，另一半發現後，竟然也因為好奇嘗試而無法自拔。
由於高雄長庚醫院對執行緩起訴處分的毒癮患者，進行個別心理治療的成效，獲得高雄地檢署肯定，雙方今天簽署2年合作計畫，增加個別心理治療次數，希望能降低撤銷緩起訴處分的比例，幫助病患早日戒除毒癮。
高長一般精神科醫師蔡孟璋強調，個別心理治療的好處包括醫師與患者容易約定治療時間、具有良好的治癒關係、加強病患的戒癮動機、預防病患再度陷入危險的情境。
以去年為例，高長收治的20名二級毒品毒癮患者為例，除9人尚在治療外，10人已完成治療且驗尿無陽性反應，僅1人因未繳罰金而被撤銷緩起訴，良好的成效獲得高雄地檢署肯定。
因此，今天由檢察長周章欽與高長院長李炫昇簽署「強化第一級及第二級毒品緩起訴處遇戒癮治療合作備忘錄」，也就是第二級毒品緩起訴個案的個別心理治療，從原本的4次增加到8次，第一級毒品個案仍維持8次。
周章欽強調，高雄約有3萬5000名毒品人口，但影響的不單是個人，而是他的家庭，甚至整個社會；緩起訴的目的是希望他們下定決心戒毒，這需要家庭及社會各界支持，所以檢察官要走出辦公室，加強與各單位、乃至社區的合作，協助毒癮者走日戒除毒癮，回歸正常生活，並抑制新增吸毒人口。
李炫昇指出，吸毒者通常都有悔恨之意，但戒毒不容易，除了自己要有決心，更需要家人、醫院及法界的支持。
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