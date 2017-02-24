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一氧化碳中毒2死4傷 母子到院前無生命徵象

2017-02-24  14:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕太平區中山路四段一戶民宅今天上午10點多傳出一氧化碳中毒意外，造成2死4傷，34歲的媽媽與7歲小兒子到院前已無生命徵象，急救後不治，55歲外婆和16歲大兒子、13歲小兒子和另名23歲女性友人意識清醒，目前無生命危險。

4名傷者的血液一氧化碳濃度指數分別在5到14（正常為0到1.5）雖在可允許範圍，（超過30、40恐造成意識不清）目前4人生命徵象穩定，對於醫護人員詢問可應對，但神情驚慌，不太記得發生什麼事，目前均以全氧治療，並陸續安排住院。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭指出，該一氧化碳中毒案件有造成死亡，擔心傷者在中毒環境時間長，可能發生中毒後有神經學後遺症，將觀察治療2至3日。

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  • 該戶陽台熱水器疑通風不良，造成一氧化中毒2死4傷。（記者蔡淑媛攝）

    該戶陽台熱水器疑通風不良，造成一氧化中毒2死4傷。（記者蔡淑媛攝）

  • 一氧化碳中毒6人送中國附醫急救。（記者蔡淑媛攝）

    一氧化碳中毒6人送中國附醫急救。（記者蔡淑媛攝）

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