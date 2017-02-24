快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
一氧化碳中毒2死4傷 母子到院前無生命徵象
2017-02-24 14:09
〔記者蔡淑媛／台中報導〕太平區中山路四段一戶民宅今天上午10點多傳出一氧化碳中毒意外，造成2死4傷，34歲的媽媽與7歲小兒子到院前已無生命徵象，急救後不治，55歲外婆和16歲大兒子、13歲小兒子和另名23歲女性友人意識清醒，目前無生命危險。
4名傷者的血液一氧化碳濃度指數分別在5到14（正常為0到1.5）雖在可允許範圍，（超過30、40恐造成意識不清）目前4人生命徵象穩定，對於醫護人員詢問可應對，但神情驚慌，不太記得發生什麼事，目前均以全氧治療，並陸續安排住院。
中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭指出，該一氧化碳中毒案件有造成死亡，擔心傷者在中毒環境時間長，可能發生中毒後有神經學後遺症，將觀察治療2至3日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 錢歹賺！酒店妹為了2千元遭打斷牙
- 驚悚！ 貨車過彎不慎 瓦斯鋼瓶掉落一地冒白煙
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 毒品裝菸盒、口香糖袋 警眼尖查獲
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 「怕你沒看到」清泉崗已發現51包安毒
- 日職》好消息！ 陽岱鋼今向巨人一軍報到
- 姚亦晴愛熟男 初吻尚未失守
- 中客不來外媒看好 傅崐萁卻這樣說...
- 特展開幕 主題曲「228民主頌」明首演
- （影音）柾國獲7經紀公司青睞 自爆選擇防彈是因為「他」
- 初春開學季 病毒性腸胃炎的好發時節
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- 感謝麵包店夫妻收養 超萌幼犬散步挖到「黑鑽石」
- 朱立倫重要政策 柯文哲預言：淡海輕軌將虧到「不省人事」
- 倫敦警界最高職務 近2世紀來首見女性擔任
- 索賠59萬還嗆「要搞到學生退學！」烘焙坊改口：只是氣話
- 買票落選 平鎮農會參選人交保
- 盧一哥 謝淑薇 美歐雙打晉級不斷
- 女星奮力爬上望夫崖 啊是在等誰
- 陳松勇自嘲等死ing 人生希望只剩這兩點
- 經典賽》感人！ 歐力士大螢幕秀「加油！台灣隊」
- 國道五號宜四匝道疏運 礁溪促拓寬2鄉道
- 大城麥田正金黃 228連假來賞麥浪
- 雲林水禽場淪陷 今年首次場鵝感染禽流感遭撲殺
- 陳儀深︰228檔案證實 蔣介石應負最大責任
- Jolin同框秀智 羞喊「真的有初戀感覺」
- 虹揚橋常塞車 四月試辦調撥車道
- 一例一休 垃圾清運費也漲了
- 大亨復合正宮 11億生活費安撫小三Mandy
- 雲林縣府人事異動 前立委林樹山接任行政處長
- 齊柏林家養13保育龜 已超過追訴期不起訴
- 等雨快來！寶二水庫今早實施第4波人工增雨
- 709、710快捷公車今上路 都有免費試乘
- 2017日內瓦錶展專輯23：方圓錶盤時間藝術2
- 小檔案
- 不只郭泓志、小宋 教士3A吹東風
- 英超》衛冕軍表現掙扎 冠軍教頭一夕之間遭解雇
- 烘焙坊59萬索賠爭議後 1小時只有2組客人光顧
- 是否取消對北韓旅遊免簽 大馬部長這句話酸爆
- 有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
- 紓解旱象 C130運輸機升空進行人工增雨
- 賞櫻團理賠爭議 富邦產:依法哥哥無請求權
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一氧化碳中毒2死4傷 母子到院前無生命徵象
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分