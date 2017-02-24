趁你醉要你命！ 2人聯手打死同事判刑

2017-02-24 14:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］在桃園市某人力仲介公司擔任派遣工的24歲男子林聖懷、29歲陳正義，因不滿蔡姓同事曾在酒後出言恐嚇、工作屢有摩擦，且曾因追求檳榔西施爭風吃醋，104年12月25日耶誕節當晚，兩人喝完酒返回宿舍時見蔡男喝醉睡死，分持木棍、鐵鎚「教訓」，連上鋪陳姓同事也遭波及，兩人下手凶殘不顧其他人勸阻，活活將蔡男打死，桃園地院法官審結依殺人、傷害罪，判處林男15年及3月徒刑，陳男過去有多項前科，被判處15年6月。

林、陳兩人出庭時辯稱，當時不知蔡男喝醉，只想趁睡著時教訓他，沒有殺人的故意；但蔡男喝醉睡著毫無反抗能力，被打到左後背部鈍傷，致多處肋骨骨折、左胸壁皮下氣腫、左肺塌陷挫傷出血、左側血胸、脾臟破裂出血、腹腔積血，主管接到通報將他送醫急救，然因傷勢過重宣告不治，判決指出，林、陳兩人分持木棍、鐵鎚，對毫無反抗之人行兇，罔顧其他人從旁勸阻，兩人辯詞卸責、不足採信，審結依分別依殺人、傷害罪判刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆