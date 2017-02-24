醉婦當街跳鋼管醜態畢露 警方一查竟是通緝犯

2017-02-24 14:01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1名酒醉婦人在大寮區抱著路旁反光鏡鐵桿跳鋼管舞，還在大馬路上翻跟斗，醜態畢露，林園警分局員警獲報處理，赫然發現她是遍尋不著的通緝犯，鍾婦酒醒後發現喝酒誤事被逮，懊惱不已。

大寮分駐所21日接獲報案，1名婦人在正氣路上發酒瘋，員警趕抵時，婦人載歌載舞、胡言亂語，甚至翻跟斗，過往車輛無不小心翼翼，最後她抱著鐵柱跳起鋼管舞，還因重心不穩跌倒。

婦人爛醉無泥無法表達身分，處理員警將她的照片po上林園警分局LINE群組，希望能有同事協助指認，沒想到馬上獲得回應，指她就是尋找中的44歲毒品通緝犯鍾婦。

員警大叫鍾婦姓名制止她的脫序行為，她愣了一下回說，「我不是！」隨後亂編一個名字，企圖矇混過關，仍被帶回分駐所，約4個小時後清醒，發現已經被逮相當懊悔，警方訊後將她帶回地檢署歸案。

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