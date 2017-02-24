公園步道大雨積水到小腿 議員促改善

2017-02-24 13:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕氣象局今天一早發布大雨特報，基隆市議員林明智發現暖暖街246巷白公園部分步道、路面排水不佳，積水深度達成人小腿高度；暖暖區公所表示，會儘速改善排水問題，以免行人不慎滑倒、發生危險。

暖暖街246巷白公園緊鄰暖暖親水公園、暖暖區行政中心，一直是附近休憩的好去處，許多家長向林明智、當地暖同里長李傳河反映，指部分休憩設施夜間照明不足，擔心發生危險。

林明智今天上午邀協調基隆市政府工務處、暖暖區公所辦理現場會勘、改善照明問題；工務處表示，將連同暖暖街281巷、暖暖街16巷道路旁照明一併規劃，今年6月能夠完成改善。

適逢大雨，林明智等人也當場發現白公園有步道因排水不佳出現積水，深度達成人小腿，公所人員允諾會儘速改善。

林明智說，白公園是在地居民運動、休閒、散步的多用途公園，透過協調工務處協助改善照明設施及排水事宜，希望讓民眾可以安心在白公園遊憩。