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台中港區高跟鞋慣竊落網 婦女鬆一口氣

2017-02-24  13:32

〔記者張軒哲／台中報導〕大叔愛偷高跟鞋！沙鹿一名43歲楊姓男子，看到高跟鞋與女用內衣褲會莫名興奮，有多起偷竊高跟鞋與內衣褲前科，他日前偷癮再起，行竊黃姓女子放於騎樓鞋櫃內兩雙高跟鞋，警方以車號追查楊男到案，楊男坦言有欣賞高跟鞋的癖好。

清水分局安寧派出所指出，日前接獲梧棲黃姓婦女報案，稱其放在住家鞋櫃內的高跟鞋遭竊，女警黃彤恩22日查出竊賊所使用之機車車牌號碼，查到楊嫌有高達19項毒品與竊盜前科，曾有竊取女性內衣褲、高跟鞋及涼鞋等物的案底，鎖定設籍清水，獨自在沙鹿租屋的楊男涉有重嫌。

打零工維生的楊嫌到案後坦承犯案，直言有欣賞高跟鞋癖好，騎乘機車經過被害人家時，見鞋櫃就放置在騎樓，便翻越大門圍欄竊取兩雙高跟鞋，自己也常買高跟鞋讓前妻穿，供自己欣賞。

安寧派出所所長呂淑怡以女性立場呼籲，若有婦女私密衣物或用品遭竊，別羞於報案。

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  • 楊嫌潛入民宅，竟是偷高跟鞋。（記者張軒哲翻攝）

    楊嫌潛入民宅，竟是偷高跟鞋。（記者張軒哲翻攝）

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