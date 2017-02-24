毒品裝菸盒、口香糖袋 警眼尖查獲

2017-02-24 13:01

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉高姓毒蟲昨晚遇警盤查，警方察覺有異，一把抓住正要遁逃的高某，並在他身上的香菸盒與口香糖包裝袋內查獲4包安非他命，今天將他依違反毒品危害防制條例，移送至嘉義地檢署偵辦。

中埔警分局中埔派出所蔡本堯、李孟威及黃詩睫3名員警，昨晚10點半在中埔鄉台18線與台3線路口，發現一名機車騎士見警經過有意閃躲，直覺有異上前盤查。

高某（41歲，有毒品前科）被攔查後眼神飄移不定，並向警方要求要先抽個菸、順便嚼口香糖「安定一下」，警方在他拿出菸盒時發現不對勁，請他掏出香菸盒與口香糖袋檢查，孰料，高某欲逃離現場，警方迅速拉住他的左手臂，隨後在他主動交出的香菸盒、口香糖袋內起出4包安非他命，總重8.42公克。