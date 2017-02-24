「可以幫我搬東西嗎？」 色男突襲環抱少年

2017-02-24 12:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名劉姓男子去年9月發現新北市一間幼稚園結束營業，且大門未鎖，竟偷偷跑進幼稚園內溜搭，半個月後，劉男在幼稚園附近看到一名14歲國中少年放學經過，竟謊稱請少年幫他搬運幼稚園內的衣物，再趁機從身後環抱少年腰部，少年嚇得欲掙脫，劉男竟將少年絆倒、拉他頭髮阻止少年離去，繼續強抱少年不放，少年奮力抵抗才逃離現場，並馬上告知學校老師，學務處隨即報警將劉男送辦。

新北地院開庭時，劉男坦承犯行，侵入建築物罪部分，劉男遭判拘役50日，得易科罰金5萬元；成年人故意對少年犯強制罪，處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，仍可上訴。