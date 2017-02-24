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台中驚傳一氧化碳中毒 一家2死4傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
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台中驚傳一氧化碳中毒 一家2死4傷

2017-02-24  12:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區中山路四段133巷一戶民宅，今天上午10點多驚傳一氧化碳中毒，家人發現趕緊報案，台中市消防局獲報，出動東英、大誠及中山消防分隊到場救援，抵達時發現屋內1男1女當場身亡，另外7歲男童、35歲女性、25歲男性、50歲女性均意識清楚，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。

消防局表示，這戶一家7口，其中送醫4人都表示頭暈身體不適，懷疑是一氧化碳中毒，詳細原因仍需調查。

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  • 中市太平區中山路四段133巷一戶民宅，今天上午驚傳一氧化碳中毒，造成2死4傷。圖為消防車救災，場景與本新聞無關。（資料照）

    中市太平區中山路四段133巷一戶民宅，今天上午驚傳一氧化碳中毒，造成2死4傷。圖為消防車救災，場景與本新聞無關。（資料照）

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