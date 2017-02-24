充電惹禍？ 台南柳營車棚火燒3輛轎車、1機車

2017-02-24 12:04

〔記者楊金城／台南報導〕柳營區重溪里1戶民宅的停車棚，今天凌晨3點多起火，燒毀面積約30平方公尺的車棚及3輛轎車及1輛機車，林姓車主粗估財損90萬元。

警方調查後，懷疑是有輛車子的電池沒電，用電瓶為車子充電，疑「充過頭」導致火燒車；台南市消防局上午派員進行火調勘查，釐清火災原因。

今天凌晨3點21分台南市119接到柳營重溪里發生一起住宅火警，消防局派遣柳營、新營、東山、六甲分隊消防車前往灌救。柳營消防分隊長吳坤昇說，抵達現場時，發現不是平房起火，而是三合院前的停車棚，現場冒出濃煙並有火光竄出，約1小時後將火勢撲滅，這把火燒毀停放的3輛小客車和1輛機車，車主只搶救出1輛轎車。