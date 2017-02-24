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事故轎車突催油門肇逃 原來是因為...

2017-02-24  12:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山發生汽機車擦撞事故，警方獲報到場處理，肇事的汽車的蔡姓駕駛突然冷不防加速逃逸，嚇壞路人，警方追逐十多分鐘成功攔截，原來蔡男車內藏有毒品6公克，警方今早訊後將他移送法辦。

警方指出，23日傍晚下班尖峰時間，龍華所接獲報案明誠四路發生汽機車擦撞事故，員警處理交通事故再平常不過，但當警方趕到現場時，肇事的汽車突然加足油門駛離，疾駛的聲音嚇壞路人，以為汽車欲衝撞員警。

員警騎著機車緊追在後，最後在翠華路與翠峰路口成功攔截，警方拔槍喝令車上駕駛蔡男（34歲）下車，警方檢視車內物品及蔡男身上，果然查獲沾有0.3公克毒品殘渣的K盤，以及5.7公克的安非他命。

蔡嫌坦承看到警察前來處理車禍，突然想起車上有K盤，身上也藏有毒品，才一時心虛加速逃逸，並非存心要肇事逃逸，警方認定罪加一條，今依毒品罪和公共危險罪移送法辦。

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  • 蔡姓男子車上和身上都藏有毒品，與機車擦撞請警方處理，卻突然加速肇逃，仍遭警方攔獲移送法辦。（記者黃良傑翻攝）

    蔡姓男子車上和身上都藏有毒品，與機車擦撞請警方處理，卻突然加速肇逃，仍遭警方攔獲移送法辦。（記者黃良傑翻攝）

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