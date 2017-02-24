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高中生賣大麻！ 田徑選手遇警狂奔百米仍被逮

2017-02-24  12:01

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市2名17歲陳姓及李姓少年，透過通訊軟體販賣大麻，永和警方網上巡邏發現，17日假扮毒蟲與兩名少男聯繫，並以術語「要購買10朵最好的花（大麻）」，少年不疑有他，與警方相約面交，準備交易時發現埋伏的警方，兩嫌拔腿就跑，李少被逮後向警方表示，「我田徑隊的，居然還被追到！」

兩嫌當時與警方約在永和文化路192巷口面交，後發現警力埋伏，李男拔腿就跑，陳男則騎車逃逸。警匪追逐過程中，還有熱心民眾要警方上車當忙追捕，最後成功在環西、保安路上將兩嫌逮捕。

警方調查，兩名少年目前就讀高中，聲稱毒品是向北市一名綽號「阿松」的男子購買，賣10公克就可以賺2千元，因為想要賺取零用錢，才會鋌而走險販賣毒品，卻不知道販毒的嚴重性，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，經警方告誡後，兩人在警局潸然淚下，直呼「再也不敢了」，警方訊後將兩人依違反毒品條例移送少年法庭。

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  • 2名高中生利用通訊軟體販售二級毒品大麻，遭警方逮捕。（記者陳薏云翻攝）

    2名高中生利用通訊軟體販售二級毒品大麻，遭警方逮捕。（記者陳薏云翻攝）

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