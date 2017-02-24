清晨貨車撞橋墩 司機卡車內獲救

2017-02-24 12:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區興楠路高速公路下，清晨一部大貨車與一部小貨車發生擦撞後，撞擊高速公路橋墩，卡在駕駛座動彈不得，經消防人員破壞車門救出送醫，已無大礙，車禍肇事責任，警方調查中。

今天清晨05時48分警方獲報，楠梓區興楠路一輛小貨車突然左轉，緊跟後方的大貨車閃避不及，撞上小貨車後又衝向前撞橋墩，造成車頭凹陷、板金變形，車上年輕23歲駕駛卡在駕駛座上，警消出動2車8人緊急以電剪破壞車門後，順利將受傷駕駛救出送醫。

警方表示，兩車駕駛酒測值均為零，是否因疲勞駕駛、或清晨視線不良造成，尚待進一步釐清。