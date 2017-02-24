曾酒駕遭吊照 醉男再撞2警車GG了

2017-02-24 12:39

〔記者陳薏云／新北報導〕酒駕遭吊照繼續開，還撞壞兩警車！新北市一名49歲蕭姓男子昨傍晚5時許，從木柵區喝完酒後，駕車準備回中和，卻在秀朗橋上連撞兩輛警車，所幸員警即刻跳開，並未造成傷亡，警方替蕭男酒測，測出高達1.01毫克，且他去年9月就因酒駕被吊銷駕照，讓警方大嘆：「怎麼不學好！」

警方調查，蕭男為鐵工，昨在木柵與友人聚餐喝酒，因貪方便，自行駕車回中和住家，行經秀朗橋時，直接追尾撞上停在橋面處理事故的警用重機，後又往前再撞一台巡邏車，造成警用重機側掛行李箱、車殼受損，及巡邏車左後方保險桿受損，警方估計維修費用恐高達15萬元。

所幸當時橋面塞車，蕭男車速不快，處理事故的員警也閃避，並未造成人員傷亡。蕭男撞壞警車後，仍醉醺醺呆坐在車內，警方前往將他拖下車，發現他已經喝到意識不清，連路都沒辦法走，直到今早才有辦法製作筆錄，警方訊後將蕭男依公共危險罪移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音（警方提供）