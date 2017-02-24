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8旬翁散步巡漁塭 疑遭精神病患砍殺重傷

2017-02-24  11:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市永安區上午傳出凶殺案，一名8旬林姓老翁在漁塭散步巡視時，竟被不明男子砍殺重傷，連手指都差點被砍斷，警方獲報趕到現場時，與行凶的莊姓男子對峙，最後動用辣椒水才將莊男逮捕，目前林翁已被送醫急救，暫無生命危險。

警方指出，行凶的莊男疑有精神疾病，但遲遲不肯就醫，今天清晨疑似出現妄想症狀，在庄內破壞多輛車並敲打村民大門；由於老翁與莊男並無宿怨，目前警方正調查其行凶動機。

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  • 莊姓老翁被砍的現場血跡斑斑，相當嚇人。（記者黃佳琳攝）

    莊姓老翁被砍的現場血跡斑斑，相當嚇人。（記者黃佳琳攝）

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