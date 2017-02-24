蝶戀花「兄妹」理賠引議 政大教授：保險公司是對的！

2017-02-24 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團發生重大車禍奪走33條性命以後，保險理賠問題持續延燒。李傳海夫妻與女兒3人不幸在車禍中罹難，長子卻領不到妹妹的保險金，引起各界爭議。政大法律系教授葉啟洲為此撰寫了長篇解釋文說明，「保險公司百分之百是沒有錯的」，並且希望外界不要再傳遞「錯到離譜」的訊息。

葉啟洲在臉書社團「保險法六七八」裡PO文表示：

「法律要求旅行社投保的，叫做『責任保險』，主要目的是保護旅行社自己，可以有保險替他承擔對旅客的賠償責任。旅客不是這種保單的直接保護對象。只是保險公司替旅行社賠償的時候，旅客可以順便被保護到而已。

這種保險中，保險理賠的必要條件，是旅行社依照民法有賠償責任。有權要求旅行社賠償的，也必須民法所承認的被害人。

事件中的哥哥，關於他父母的罹難，當然是民法上的被害人（民法194、192），所以保險公司替旅行社賠了。賠得這麼快，已經是特別處理的。一般情況是要等旅行社賠償責任確定（判決確定），保險公司才對被害人直接理賠（保險法94條2項）。

但關於他妹妹的罹難，只有在他實際支付的喪葬費部分，他才算是間接被害人（民法192）。其他項目他都不是被害人（雖然扶養權利人也是被害人，但我不太相信他有受妹妹扶養）。

所以說，保險公司沒給他喪葬費用之外的理賠，百分之百是沒有錯的。不要把保險公司妖魔化。」

除此之外，「可以直接保護旅客的，叫做『傷害保險』（也常叫平安保險、意外保險）。保險理賠條件跟旅行社的責任無關，所以旅客在民法上能不能要求旅行社賠償，在這種保險中並不重要。不論旅客拿到多少保險金，都可以依民法再要求旅行社另外賠一次。

法律並沒有要求旅行社替旅客買傷害保險，因為不論花多少錢買、保險公司理賠給旅客多少錢，都不會減少一丁點旅行社對旅客的責任。法律不能夠強迫任何一個人花錢替別人買保障，然後讓他一丁點賠償責任都不能少。不然就是慷他人之慨。」