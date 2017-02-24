| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中驚傳一氧化碳中毒 一家2死4傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

蝶戀花「兄妹」理賠引議 政大教授：保險公司是對的！

2017-02-24  12:05

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團發生重大車禍奪走33條性命以後，保險理賠問題持續延燒。李傳海夫妻與女兒3人不幸在車禍中罹難，長子卻領不到妹妹的保險金，引起各界爭議。政大法律系教授葉啟洲為此撰寫了長篇解釋文說明，「保險公司百分之百是沒有錯的」，並且希望外界不要再傳遞「錯到離譜」的訊息。

葉啟洲在臉書社團「保險法六七八」裡PO文表示：

「法律要求旅行社投保的，叫做『責任保險』，主要目的是保護旅行社自己，可以有保險替他承擔對旅客的賠償責任。旅客不是這種保單的直接保護對象。只是保險公司替旅行社賠償的時候，旅客可以順便被保護到而已。

這種保險中，保險理賠的必要條件，是旅行社依照民法有賠償責任。有權要求旅行社賠償的，也必須民法所承認的被害人。

事件中的哥哥，關於他父母的罹難，當然是民法上的被害人（民法194、192），所以保險公司替旅行社賠了。賠得這麼快，已經是特別處理的。一般情況是要等旅行社賠償責任確定（判決確定），保險公司才對被害人直接理賠（保險法94條2項）。

但關於他妹妹的罹難，只有在他實際支付的喪葬費部分，他才算是間接被害人（民法192）。其他項目他都不是被害人（雖然扶養權利人也是被害人，但我不太相信他有受妹妹扶養）。

所以說，保險公司沒給他喪葬費用之外的理賠，百分之百是沒有錯的。不要把保險公司妖魔化。」

除此之外，「可以直接保護旅客的，叫做『傷害保險』（也常叫平安保險、意外保險）。保險理賠條件跟旅行社的責任無關，所以旅客在民法上能不能要求旅行社賠償，在這種保險中並不重要。不論旅客拿到多少保險金，都可以依民法再要求旅行社另外賠一次。

法律並沒有要求旅行社替旅客買傷害保險，因為不論花多少錢買、保險公司理賠給旅客多少錢，都不會減少一丁點旅行社對旅客的責任。法律不能夠強迫任何一個人花錢替別人買保障，然後讓他一丁點賠償責任都不能少。不然就是慷他人之慨。」

廣告
  • 政大法律系教授葉啟洲撰寫了一篇關於蝶戀花保險理賠的解釋文，希望外界不要再用不正確的方式去解讀保險法的相關規定。（圖擷自臉書社團「保險法六七八」）

    政大法律系教授葉啟洲撰寫了一篇關於蝶戀花保險理賠的解釋文，希望外界不要再用不正確的方式去解讀保險法的相關規定。（圖擷自臉書社團「保險法六七八」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保險 政大教授 理賠 蝶戀花
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：蝶戀花「兄妹」理賠引議 政大教授：保險公司是對的！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.