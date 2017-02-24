涉掏空新民國小2.5億 董事長蔡仁勝被訴
2017-02-24 11:11
〔記者謝君臨／台北報導〕台北市知名私立新民國小董事長蔡仁勝，被控自95年起挪用校產2.5億，檢調104年曾搜索新民國小，在蔡的辦公室內搜出近5000萬現鈔；台北地檢署今依侵占、背信等罪嫌起訴蔡仁勝，另前董事長譚璧輝、會計浦理珩2人獲不起訴。
私立新民小學創立於43年，原為私立新民幼稚園，後於45年增設小學部，更名為台北市私立新民小學，為北市知名私校之一。
檢調追查，私立學校收入應全數用於當年預算項目支出，即使有剩餘款，也應保留於該校基金運用，用於完善受教學童教學環境、提升教職員薪資福利，卻遭蔡仁勝私吞。
檢調發現，新民國小帳戶近年來有多筆異常提領記錄，每筆提領金額恰巧都在洗錢通報規範的50萬元以下，經深入追查發現，自95年起，新民國小向學生收取的課後輔導班費用、綜合活動費及雜項去向不明，總金額高達2億5000萬元，懷疑蔡仁勝涉嫌掏空。
檢調調查，新民國小向學生收取相關費用後，未依規定予以登載入帳，蔡仁勝利用擔任董事長，實際控制新民國小銀行帳戶機會，指示會計以現金提領方式，將款項陸續提出轉交給蔡。
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