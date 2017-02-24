挪用上億私校退撫基金 前國策顧問陳璽安被訴
2017-02-24 10:52
〔記者謝君臨／台北報導〕前國策顧問、稻江科技暨管理學院董事長陳璽安，被控於94年至97年擔任私校教職員工退休撫恤基金管理委員會主委期間，私自挪用受教育部請託管理的基金，金額總計高達1億4千多萬元；台北地檢署考量陳已認罪，今依背信、侵占等罪起訴陳璽安、出納顏聖珠等4人，另陳怡秀獲不起訴。
74歲陳璽安擁有美國路易斯安那大學教育博士、太平洋大學企管碩士學歷，學成歸國後，曾任國大代表、國民大會副秘書長、立法委員、行政院顧問、稻江高商校長、財團法人中華民國私立學校教職員工退休撫恤基金管理委員會主委等職，而後獲總統馬英九聘任為國策顧問，備受各界推崇。
檢方調查，陳璽安於94年起，涉嫌以每年1次的頻率，挪用基金，4年來總計挪用金額高達1億4千萬元，而當每年年終查帳前，陳璽安會向金主借錢填補挪用的款項金額，每次都有補齊。
去年4月，北檢指揮調查局以犯罪嫌疑人身分，約談陳璽安、出納顏聖珠，以及陳1子3女等6人，另以證人身分約談業務相關4人；檢方複訊後，依侵占罪嫌諭令陳璽安100萬元交保，陳怡秀則因涉嫌提供帳戶予父親使用，諭令10萬元交保。
陳璽安律師指出，陳璽安承認挪用公款，存放在女兒存摺中，替女兒還房貸及償還稻江的貸款，但挪用不久就歸還，對挪用期間造成的利息損失，也願意全額償還。陳璽安子女的存摺及印鑑都由陳璽安保管，對挪用公款一事並不知情。
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