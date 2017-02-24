改槍成癡 宅男成網路販槍名氣賣家

2017-02-24 10:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕23歲程姓男子，每日宅在桃園家中，並在自己房間內設一架車床鑽研改造槍枝，再利用網路平台伺機販售械彈，在特定群組已是小有名氣的槍械賣家，但家人還誤以為他只在玩改造模型。

台北市刑警大隊偵三隊根據檢舉，在網路上蒐證程嫌張貼的大量販售槍枝訊息追查，發現程嫌居住於桃園區文康街某公寓，且與桃園市警察局僅隔一條街。

警方為掌握程嫌生活作息，多次前往對方住處埋伏跟監，發現程嫌平時幾乎足不出門，於是利用對方家人清晨外出之際進屋搜索，發現程嫌在狹窄的房內幾乎是和車床貼近共眠，警方查獲改造手槍1枝、改造子彈、槍管支、車床、鑽床、砂輪機各1台、鑽頭底火、改造子彈零件1批等贓證物。

警訊中，程嫌坦承涉案，供稱是因對槍枝改造很有興趣，全案依槍砲罪嫌，移送桃園地方法院檢察署偵辦。