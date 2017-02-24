台中港強風斷纜 印尼籍船員重摔命危

2017-02-24 10:40

〔記者張軒哲／台中報導〕今日天寒風強，在港區活動要多注意安全！昨日午後變天，海線風速強勁。大翰船務公司所代理陽冠輪靠泊台中港西一碼頭，昨日夜間船舶不敵強風，導致船舶向後移動撞到後方輪船，陽冠輪纜繩斷裂，一名印尼籍船員慘摔，腦部重創，今日凌晨手術完畢，送加護病房觀察，仍有生命危險。

台中港警方調查，昨日夜間，因碼頭風速過強，導致陽冠輪後退，不慎撞到停放後方的紫丁香輪，導致纜繩應聲斷裂，25歲印尼籍船員GALANG PUTRA LESMANA從高處摔落，後腦勺著地，躺在一灘血泊當中，經送童綜合醫院急救，凌晨完成手術，仍然神智不清，重度昏迷。

童綜合醫院指出，印尼籍船員上肢擦挫傷腦出血，手術送加護病房觀察，目前昏迷指數六分，有生命危險。