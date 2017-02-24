白天賣菜、晚熬夜改槍 警破門逮人
2017-02-24 10:43
〔記者邱俊福／台北報導〕25歲男子甘舜欽，白天陪父親趕至新北市新莊區的市場賣菜，晚上在樹林區住家利用深夜暗營槍枝改造工廠，熬夜改槍，並結合2友人，販售圖利，案經北市警大安分局長期蒐證，會同刑事局偵二大隊破門逮人，今天依槍砲罪嫌將甘等3嫌送辦。
警方共查扣改造手槍1枝、半成品手槍1枝、空氣長槍1枝，以及子彈28發、火藥、空彈殼、槍枝零件、電鑽及砂輪機等改造工具一批。甘嫌警訊時，則表示僅是好玩，否認販槍。
警方說，甘嫌行事非常小心，知道警方已進入住家內時，立即將房門反鎖，企圖掙取時間丟棄槍械、湮滅證物，幸早已事先模擬各種情境，當下立即破門進入，及時控制甘嫌，並取回甘嫌甫從窗外丟出的槍枝等贓證物。
同時，警方赴甘嫌的彭姓、羅姓2友人，位在花蓮市的住處查緝，在儲藏室也起獲1把改造槍械，全部帶回偵訊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- NBA》小牛認賠7700萬放生 明星後衛計畫聯手詹皇
- 三星上將梨遭寒害 爭取現金救助
- 古巴隊「有點古怪」 詹子賢照敲逆轉安
- 台江大道最後一哩路 3月12日全線通車
- NBA》灰狼最後決定放棄 盧比歐換羅斯交易取消
- 民進黨出運 囊括司委會兩席召委
- 頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢
- 感謝麵包店夫妻收養 超萌幼犬散步挖到「黑鑽石」
- 愛子公主瘦到變蒼老 醫生警告：恐有生命危險
- 遊港遇地鐵縱火 張女回台治療
- 「薪」情好嗎？ 2016年平均月薪近49K 創新高
- 《乾燥季節 肌膚SOS對策》
- ＣＢＡ季後賽首輪 點名劉錚
- 經典賽台灣隊 28將首度合體
- 「大港開唱」3.25 登場 鼓鼓當DJ
- 跨性別廁所政策 川普廢了
- 瑞莎做甜點 樂當水美人
- 經典4鬥士 病後大丈夫》小葛打過「腎」仗 接棒洋基基特
- 吳怡霈BMW又撞了 決定賣掉衰車
- 228交管 南投加強稽查賞櫻遊覽車
- 遲了45年 成大3政治受難校友領到畢業證書
- 歐洲股市同步收黑
- 蔡總統：改變228沒加害者現狀
- 宜蘭農舍取消房屋稅加價 拍板定案
- 姚亦晴愛熟男 初吻尚未失守
- 週日逐漸回溫 彭啟明：下週四再有冷空氣南下
- 錶王的故事4
- 小檔案
- 氣溫溜滑梯 小心易誘發心肌梗塞
- 709、710快捷公車今上路 都有免費試乘
- 禽流感防疫 南市府設開放資料平台
- NBA》費城不留「三塔」 諾埃爾被交易至小牛
- 3.1一階限水 新北26萬戶受影響
- 台幣升值3.4分 創近21月新高
- 自由廣場》少年郎空中相會二二八
- 經典4鬥士 病後大丈夫》火球男元鐘玄 抗癌東山再起
- 2017日內瓦錶展專輯18：時間篇章如詩如畫1
- 沖繩基地噪音擾民 日政府判賠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：白天賣菜、晚熬夜改槍 警破門逮人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分