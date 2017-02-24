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白天賣菜、晚熬夜改槍 警破門逮人

2017-02-24  10:43

〔記者邱俊福／台北報導〕25歲男子甘舜欽，白天陪父親趕至新北市新莊區的市場賣菜，晚上在樹林區住家利用深夜暗營槍枝改造工廠，熬夜改槍，並結合2友人，販售圖利，案經北市警大安分局長期蒐證，會同刑事局偵二大隊破門逮人，今天依槍砲罪嫌將甘等3嫌送辦。

警方共查扣改造手槍1枝、半成品手槍1枝、空氣長槍1枝，以及子彈28發、火藥、空彈殼、槍枝零件、電鑽及砂輪機等改造工具一批。甘嫌警訊時，則表示僅是好玩，否認販槍。

警方說，甘嫌行事非常小心，知道警方已進入住家內時，立即將房門反鎖，企圖掙取時間丟棄槍械、湮滅證物，幸早已事先模擬各種情境，當下立即破門進入，及時控制甘嫌，並取回甘嫌甫從窗外丟出的槍枝等贓證物。

同時，警方赴甘嫌的彭姓、羅姓2友人，位在花蓮市的住處查緝，在儲藏室也起獲1把改造槍械，全部帶回偵訊。

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  • 男子甘舜欽等3人送辦（記者邱俊福翻攝）

    男子甘舜欽等3人送辦（記者邱俊福翻攝）

  • 警方起獲改造手槍、半成品手槍、子彈等大批贓證物（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲改造手槍、半成品手槍、子彈等大批贓證物（記者邱俊福翻攝）

  • 警方查扣改造手槍、半成品手槍、空氣長槍，以及子彈、火藥、空彈殼、槍枝零件、電鑽及砂輪機等改造工具一批。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣改造手槍、半成品手槍、空氣長槍，以及子彈、火藥、空彈殼、槍枝零件、電鑽及砂輪機等改造工具一批。（記者邱俊福翻攝）

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相關關鍵字： 槍枝改造 槍械 槍砲罪
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