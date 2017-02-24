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還沒解決賠償問題... 傳周比蒼打算重起爐灶

媒體報導，離職司機說，周比蒼已經開始購買舊車，打算重起爐灶。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-24  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團翻車意外，斷送33條性命，有媒體報導，不只一名蝶戀花旅行社離職司機說，周比蒼已經開始購買舊車，打算重起爐灶。

《TVBS》報導，離職遊覽車司機透露，周比蒼現在打算要收購遊覽車，但這些車也都是人家準備要淘汰的舊車，只是將車主的姓名換成司機的名字。

《蘋果日報》報導，蝶戀花委託律師劉宇哲對此回應，沒有聽說此事。周比蒼兒子周繼弘則是沒接電話，無法取得回應。

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