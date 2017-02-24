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街頭飛車追逐 警開3槍逮槍毒犯

2017-02-24  10:23

〔記者蔡清華／高雄報導〕鳳山警方查緝持有槍械的毒販，22日晚間與毒販遭遇，嫌犯駕車衝撞員警，展開飛車追逐，警方開3槍射破後車胎，毒犯棄車脫逃仍被追捕到案，緝捕過程兩警受傷幸無大礙。

22日下午鳳山警方發動警力，前往張姓毒犯位於鳳山區處所埋伏，張嫌已駕紅色自小客車外出，專案小組尾隨以汽、機車交替跟監，在新興區自強二路與光復一街7-11前，見張嫌女友下車購物，警員鄭仕杰立即騎機車攔阻於車前，並企圖拉開副駕駛座車門，張嫌重踩油門加速逃逸，致鄭員擦撞倒地。

偵查佐陳彥良、鄭維欽見狀，分別朝右後車輪開槍，雖射破車輪，仍被張嫌駕車逃脫，員警負傷與歹徒展開飛車追逐，追至前鎮區民權路與一德街口時，張嫌棄車逃逸。

員警仍一路追逐，將張嫌壓制在地當場逮捕，逮捕過程中，造成偵三隊八隊分隊長陳冠宇手腳輕微擦傷，專案小組帶同嫌犯返回住處搜索。

警方在張嫌家中起獲改造手槍1把、改造子彈6顆、彈匣1個、空氣槍1支、狼牙棒2支、武士刀1把及安非他命4小包、K盤1個及吸食器等贓證物。全案依強盜、槍砲、違反毒品防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

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  • 警飛車追逐逮槍毒犯。（記者蔡清華翻攝）

    警飛車追逐逮槍毒犯。（記者蔡清華翻攝）

  • 警開槍射破反嫌所駕駛車輛的後車胎。（記者蔡清華翻攝）

    警開槍射破反嫌所駕駛車輛的後車胎。（記者蔡清華翻攝）

  • 警方在張嫌家中搜出槍彈。（記者蔡清華翻攝）

    警方在張嫌家中搜出槍彈。（記者蔡清華翻攝）

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標題：街頭飛車追逐 警開3槍逮槍毒犯


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