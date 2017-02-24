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園藝工人穿越高雄輕軌 被列車迎面撞上送醫

2017-02-24  10:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕年約40歲的園藝工人，今上午在高雄輕軌旁維護植栽時，不知何故突闖越輕軌軌道，遭輕軌列車撞擊；警消獲報後趕抵現場將傷者送醫，正釐清事發原因，民眾形容，傷者被攙扶走上救護車、意識還算清楚。

事故發生在今上午8點10分許，地點在輕軌C3與C4站間，當時一列車從C4往C3行進，突然看見有人穿越軌道，臨時煞車不及而撞上，撞擊力不小、輕軌列車頭玻璃還因此碎裂。

警消表示，傷者頭部輕傷，已送醫救治，因事發地屬軌道區，後續由高雄捷運警察隊處理；初步瞭解該園藝工人，屬養工處委外下包商聘僱。

高市捷運局說明，輕軌路廊係專有路權，亦設有阻隔設施（如綠籬、緣石等），嚴禁進入或跨越路廊。非輕軌公務執行人員違法闖入路廊者，依大眾捷運法規定可處以7500元罰款。為確保輕軌運行安全，務必再次呼籲行經輕軌沿線的民眾，為自身及公共安全，嚴禁進入輕軌軌道區，以免觸法。

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  • 園藝工人穿越輕軌被撞，列車玻璃碎裂。（記者王榮祥翻攝）

    園藝工人穿越輕軌被撞，列車玻璃碎裂。（記者王榮祥翻攝）

  • 今天上午一名園藝工人，不知何故突闖越高雄輕軌軌道，遭列車撞擊。（資料照）

    今天上午一名園藝工人，不知何故突闖越高雄輕軌軌道，遭列車撞擊。（資料照）

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