園藝工人穿越高雄輕軌 被列車迎面撞上送醫
2017-02-24 10:10
〔記者王榮祥／高雄報導〕年約40歲的園藝工人，今上午在高雄輕軌旁維護植栽時，不知何故突闖越輕軌軌道，遭輕軌列車撞擊；警消獲報後趕抵現場將傷者送醫，正釐清事發原因，民眾形容，傷者被攙扶走上救護車、意識還算清楚。
事故發生在今上午8點10分許，地點在輕軌C3與C4站間，當時一列車從C4往C3行進，突然看見有人穿越軌道，臨時煞車不及而撞上，撞擊力不小、輕軌列車頭玻璃還因此碎裂。
警消表示，傷者頭部輕傷，已送醫救治，因事發地屬軌道區，後續由高雄捷運警察隊處理；初步瞭解該園藝工人，屬養工處委外下包商聘僱。
高市捷運局說明，輕軌路廊係專有路權，亦設有阻隔設施（如綠籬、緣石等），嚴禁進入或跨越路廊。非輕軌公務執行人員違法闖入路廊者，依大眾捷運法規定可處以7500元罰款。為確保輕軌運行安全，務必再次呼籲行經輕軌沿線的民眾，為自身及公共安全，嚴禁進入輕軌軌道區，以免觸法。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 輕軌
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- NBA》小牛認賠7700萬放生 明星後衛計畫聯手詹皇
- 三星上將梨遭寒害 爭取現金救助
- 古巴隊「有點古怪」 詹子賢照敲逆轉安
- 台江大道最後一哩路 3月12日全線通車
- NBA》灰狼最後決定放棄 盧比歐換羅斯交易取消
- 民進黨出運 囊括司委會兩席召委
- 頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢
- 感謝麵包店夫妻收養 超萌幼犬散步挖到「黑鑽石」
- 愛子公主瘦到變蒼老 醫生警告：恐有生命危險
- 遊港遇地鐵縱火 張女回台治療
- 「薪」情好嗎？ 2016年平均月薪近49K 創新高
- 《乾燥季節 肌膚SOS對策》
- ＣＢＡ季後賽首輪 點名劉錚
- 經典賽台灣隊 28將首度合體
- 「大港開唱」3.25 登場 鼓鼓當DJ
- 跨性別廁所政策 川普廢了
- 瑞莎做甜點 樂當水美人
- 經典4鬥士 病後大丈夫》小葛打過「腎」仗 接棒洋基基特
- 吳怡霈BMW又撞了 決定賣掉衰車
- 228交管 南投加強稽查賞櫻遊覽車
- 遲了45年 成大3政治受難校友領到畢業證書
- 歐洲股市同步收黑
- 蔡總統：改變228沒加害者現狀
- 宜蘭農舍取消房屋稅加價 拍板定案
- 姚亦晴愛熟男 初吻尚未失守
- 週日逐漸回溫 彭啟明：下週四再有冷空氣南下
- 錶王的故事4
- 小檔案
- 氣溫溜滑梯 小心易誘發心肌梗塞
- 709、710快捷公車今上路 都有免費試乘
- 禽流感防疫 南市府設開放資料平台
- NBA》費城不留「三塔」 諾埃爾被交易至小牛
- 3.1一階限水 新北26萬戶受影響
- 台幣升值3.4分 創近21月新高
- 自由廣場》少年郎空中相會二二八
- 經典4鬥士 病後大丈夫》火球男元鐘玄 抗癌東山再起
- 2017日內瓦錶展專輯18：時間篇章如詩如畫1
- 沖繩基地噪音擾民 日政府判賠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：園藝工人穿越高雄輕軌 被列車迎面撞上送醫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分