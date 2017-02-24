巨蛇出沒工地 挖土機也來幫忙捉蛇
2017-02-24 09:28
巨蛇出沒工地，消防員順利捕獲。（記者黃佳琳翻攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市燕巢區的一處工地，昨（23日）中午傳有巨蛇出沒，消防員獲報趕抵現場後，發現一條長約2公尺的蟒蛇不斷逃竄，消防隊員在工人的協助下，工人開挖土機用挖斗先將蟒蛇困在其中，消防員再徒手拉出這條蟒蛇，將蟒蛇放入垃圾桶及黑色大垃圾袋，順利捕獲成功。
消防員英勇捕蛇的影片被網友放到Facebook社團「爆料公社」，引來網友熱議，有網友笑稱，「快叫許仙出來救老婆」，還有網友替消防員抱屈，直指捕蛇本來就不是消防局的業務，而是動保處的工作，但大多網友難得見到捕捉大蛇的影片，多以獵奇心態欣賞，讚許消防隊員的英勇。
相關影音
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- 02/24 各報重點新聞一覽
- 淒美《天堂》騎銀獅 被趕鴨子上架攻奧
- 女星奮力爬上望夫崖 啊是在等誰
- 拿黨主席連署書給馬英九 潘維剛自爆：他沒簽名
- 污染地種電反應冷 彰縣要推示範區
- （美圖多）為AV而生！19歲E奶翹臀「透明感美少女」登場
- NBA》為拚季後賽 暴龍從太陽換來防守悍將
- 感謝麵包店夫妻收養 超萌幼犬散步挖到「黑鑽石」
- 愛子公主瘦到變蒼老 醫生警告：恐有生命危險
- 吳敦義稱「功在高雄」 劉世芳：市民有定見
- 去年10月房地產交易 量價俱跌
- 「大港開唱」3.25 登場 鼓鼓當DJ
- 2017日內瓦錶展專輯28：女力‧複雜錶力3
- 大谷走定了 入札金拿來蓋球場
- 金正男遭毒殺身亡 馬國警確認毒物為VX毒劑
- 潘維剛心疼「八百壯士」 主張「一中各表」
- 【私主張】我的手工業創作
- 無視雙黃線迴轉 鹿港警：加強取締
- 自由廣場》司法管轄權ＰＫ外交豁免權
- 《NASA新發現》39光年外類地行星 3顆或有生命
- 自由廣場》您不認識的遊覽車司機
- 潘維剛表態選黨主席 承諾一定堅持選到底
- 光良淚訴 過世愛犬入夢告別
- 愉悅降低死亡風險 董氏：要長壽就要享受
- 遲了45年 成大3政治受難校友領到畢業證書
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- 禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存
- 春節連假＋淡季效應 1月製造業氣候測驗點轉為下滑
- 2017日內瓦錶展專輯19：時間篇章如詩如畫2
- 基隆果菜市場 三月一日起自治管理
- 228台南大遊行 郭正典：阿扁是現代228受害者
- 2017日內瓦錶展專輯24：方圓錶盤時間藝術3
- 日本光頭拔河 決戰頂上功夫
- 郭董、朱立倫選總統支持誰？ 郝龍斌這麼說...
- 想紅？日女主播秀1女戰3男照 推特大方炫耀
- 經典賽》南韓對日職貧打又吞敗 教練不擔心
- 「綠金」遍布 澎湖婦女賺外快「蹓海菜」
- 彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：巨蛇出沒工地 挖土機也來幫忙捉蛇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分