巨蛇出沒工地 挖土機也來幫忙捉蛇

巨蛇出沒工地，消防員順利捕獲。（記者黃佳琳翻攝）

2017-02-24 09:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市燕巢區的一處工地，昨（23日）中午傳有巨蛇出沒，消防員獲報趕抵現場後，發現一條長約2公尺的蟒蛇不斷逃竄，消防隊員在工人的協助下，工人開挖土機用挖斗先將蟒蛇困在其中，消防員再徒手拉出這條蟒蛇，將蟒蛇放入垃圾桶及黑色大垃圾袋，順利捕獲成功。

消防員英勇捕蛇的影片被網友放到Facebook社團「爆料公社」，引來網友熱議，有網友笑稱，「快叫許仙出來救老婆」，還有網友替消防員抱屈，直指捕蛇本來就不是消防局的業務，而是動保處的工作，但大多網友難得見到捕捉大蛇的影片，多以獵奇心態欣賞，讚許消防隊員的英勇。

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