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錢歹賺！酒店妹為了2千元遭打斷牙

粉粉和男客爆發糾紛，被砸臉破相。（記者王捷攝）

2017-02-24  06:59

〔記者王捷／台南報導〕酒店小姐粉粉（化名）今日清晨5時許被吳姓客人包出場，到釣蝦場唱歌，說好坐檯費是2400元，沒想到吳男疑似賴帳，粉粉氣得怒砸酒杯，吳男見狀拿起酒瓶往粉粉臉上砸，讓粉粉破相又斷牙，氣得怒告吳男傷害，其他在場小姐哀嘆，台南消費已經這麼便宜了，還被刁難實在錢難賺。

今日清晨吳男與友人到酒店消費，覺得偶爾到酒店兼職的粉粉很健談，因此與粉粉講好，等到酒店消費時間到了以後，再約粉粉去附近的複合式釣蝦場唱歌，粉粉與吳男談好，坐檯費是2400元，吳男也答應，便先行離開酒店，等粉粉換好便服到複合式釣蝦場會合。

粉粉一進入複合式釣蝦場包廂，笑臉迎向吳男，表示要先收費，但吳男聽聞後疑似耍賴，表示坐檯費太貴沒錢，粉粉撒嬌又裝無辜稱賺錢不容易，拜託吳男一定要付錢，沒想到吳男卻突然翻臉，嗆「林北就是沒錢！」讓粉粉無法接受。

粉粉也翻臉摔了酒杯就要離開釣蝦場，沒想到吳男卻朝粉粉臉上摔酒瓶，讓粉粉當場破相，哭得淚流滿面，在場小姐還跟著吳男一起罵粉粉，「當小姐不要太囂張」，還抓著粉粉的領子，打算把粉粉轟出包廂，讓粉粉氣得飆罵在場一名小姐「不要臉！這種錢你也賺得下去！」

最後，粉粉坐上救護車，救護員發現粉粉的一顆門牙遭打斷、人中處有一處撕裂傷，粉粉說，她為了不讓家人知道，來台南賺錢，還被打到破相，一定要告客人傷害。警方指出，目前粉粉已經驗傷，等她情況穩定後，再幫粉粉製作筆錄。

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  • 粉粉被男客拿酒瓶砸臉，當場痛哭。（記者王捷攝）

    粉粉被男客拿酒瓶砸臉，當場痛哭。（記者王捷攝）

  • 粉粉破相，血流如注。（記者王捷攝）

    粉粉破相，血流如注。（記者王捷攝）

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相關關鍵字： 傷害 斷牙 糾紛 酒店小姐
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