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妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
2017-02-24 07:17
李男領不到妹妹的保險金。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團國道車禍奪走33條性命，日前傳出有保險理賠爭議，李傳海夫妻與女兒3人罹難，但長子李男卻領不到妹妹的保險金，保險公司主張妹妹的乘客險、旅責險，哥哥不能領，金管會昨表示，依《民法》規定，兩項責任險確定無法賠給哥哥。
李男無法領妹妹的保險金引起各界討論，富邦產險則發聲明強調並非拒賠，而是依法令規定無法賠付。
根據《蘋果日報》報導，金管會保險局副局長施瓊華解釋，責任險和一般人身保險不同，如果是一般人身保險，保費是投保人支付，投保人可指定受益人，若沒有指定，通常保險賠償金會回到法定繼承人；但若是責任險，根據《民法》規範，責任險沒繼承問題，是有沒有請求權的問題。
法務部指出，依《民法》第194條，「非財產上損害賠償」部分，法律規定只有被害人的父、母、子、女及配偶得請求賠償。法務部表示，如果社會共識要修法，會評估處理。
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