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這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車

年輕騎士不僅撞破車殻，也讓自己和機車一起卡在車下。（民眾提供）

2017-02-24  00:18

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市松山機場附近，昨天深夜發生一起遊覽車和機車的交通事故，年輕男子騎著50cc機車，竟然撞上正欲停車的遊覽車左後車尾，騎士右腿連同機車，不僅撞破車殻，一度受困車底，經救援、脫困後送醫，至於肇事原因仍待松山分局交通分隊釐清中。

台北市消防局119勤指中心，昨天深夜11時2分據報，位於北市民權東路四段100號前發生交通事故、需要救護，立即派出水箱車1輛、特種車1輛及救護車2輛，共11名救災救護人員趕到現場。

救護人員初步檢傷，發現年約20歲的男性騎士，因為正面撞上停在路邊的遊覽車，以致臉部有大面積撕裂傷，所幸意識清楚，經脫困後送往內湖國醫進行治療。

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  • 北市民權東路四段100號前發生一起小綿羊機車，疑似天雨路滑失控撞上路旁停放的遊覽車的交通意外。（民眾提供）

    北市民權東路四段100號前發生一起小綿羊機車，疑似天雨路滑失控撞上路旁停放的遊覽車的交通意外。（民眾提供）

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