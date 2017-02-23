「旅館須通報毒趴」2年前已建議 政府未採納

2017-02-23 22:43

〔記者吳政峰／台北報導〕W Hotel毒趴案，死者郭女的父親控訴旅館未盡企業責任，立委莊瑞雄則籲行政院及立法院盡速修法，賦予旅館業者毒品通報的義務，但實際上，國家發展研究會早在2年前做的「第三級、第四級毒品濫用與防制之研究 」，即建議把旅館納入防制作為中，並建立獎懲措施，惜當時未獲採納。

國發會2年前斥資90萬元，委託警大犯罪防治系副教授賴擁連等學者，研究青少年聚集旅館、KTV等封閉場所吸毒的防制辦法，發現英國與荷蘭已將營業場所的管制納入其行政措施中，包括告誡營業場所或吊銷營業登記證等，成效事半功倍。

研究結論，建議行政機關針對「高風險場所（如旅館、KTV）」實施管控，設計管制與獎勵／處罰措施，並將業者納入防制作為，建立主動通報機制。

賴擁連解釋，警方可加強臨檢「有前科」的店家，或在店門口裝設巡邏箱，迫使它們配合毒品通報，若同一旅館一年內被查到3次毒趴，主管機關應斷水斷電，若被查到5次，即撤銷營利事業登記證。

如果旅館配合毒品防制，未發生毒趴案，縣市政府或觀光局可頒發立「無毒害優良旅店」商標獎勵，並上網公告，供住客選擇為安心住宿場所。

旅館方面，賴擁連認為，旅館善盡企業責任，是自保，非自擾，但目前業者對客人開毒趴多「睜一隻眼閉一隻眼」，長期可能傷及商譽，建議可利用第一線的保全、櫃台、房務員，建立預警機制。

保全可注意是否有多名可疑人士進出特定房間；櫃台則可在接到訂房電話時，查閱訂房者的入住紀錄是否有異；房務員趁打掃時，檢查房間是否有異樣、空氣有無怪味。

研究指出，旅館業者也不希望房客開毒趴，除在清理房間或包廂時，花費更多的人力與經費，清理毒品的氣味，也讓他們困擾不已。

賴擁連遺憾，如果政府2年前能正視研究，把研究結果制度化，郭女之死，「或許是可以避免的」。

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