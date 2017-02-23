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扯！男子喝太醉開上橋 追撞兩台警車

蕭男駕駛黑色休旅車，酒駕撞上警用重機及巡邏車。（記者陳薏云翻攝）

2017-02-23  22:26

〔記者陳薏云／新北報導〕今晚間5時許，一名49歲蕭姓男子，酒後駕車行經新北市秀朗橋往中和方向，竟直接追尾撞上正在橋上處理交通事故的警用重機，然後在往前撞上一台警車，造成兩台警車多處受損，警方將蕭男拉下車，發現酒氣甚濃，經酒測值高達1.01毫克。

據了解，新店警分局江陵派出所員警當時正在橋上機車道處理交通事故，由於造成機車回堵，因此請來交通分隊員警騎乘大型重機上橋協助，不料車才停妥，蕭男駕駛的休旅車就從後方撞上，造成機車多處受損，及巡邏車左後方受損，所幸並未造成人員傷亡。

警方將蕭男拉出車外後，發現他醉的無法言語，目前仍無法製作筆錄，已將其帶回派出所釐清車禍原因。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 蕭男駕駛黑色休旅車，酒駕撞上警用重機及巡邏車。（記者陳薏云翻攝）

    蕭男駕駛黑色休旅車，酒駕撞上警用重機及巡邏車。（記者陳薏云翻攝）

  • 蕭男駕駛黑色休旅車，酒駕撞上警用重機及巡邏車。（記者陳薏云翻攝）

    蕭男駕駛黑色休旅車，酒駕撞上警用重機及巡邏車。（記者陳薏云翻攝）

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