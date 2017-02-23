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刺青裸男浮屍死因成謎 小3哭求認屍遭元配回絕
2017-02-23 21:44
〔記者林嘉東／基隆報導〕27歲洪姓通緝犯躲在蔡姓「小三」家年餘，竟與蔡女開房間後失聯，8天後被發現全身赤裸陳屍河中；檢警今天相驗發現，洪雖無外傷，但全身赤裸，啟人疑竇，將解剖釐清死因。
檢警相驗時，蔡女淚流滿面，懇求警方讓她見洪最後一面，但洪的太太與母親都在場，蔡女現身要求認屍，遭元配與洪母一口回絕，洪母還當面斥責蔡女：「兒子都是你害死的！」
由於蔡女哭求警方：「讓我看他最後一面！」，警方幾經思量，考量蔡女不是洪的家屬，且洪母拒絕讓蔡女靠近，拒絕蔡女的要求，蔡女因無法見洪最後一面，躲在角落啜泣。
檢警調查，蔡女大洪男14歲，蔡、洪2人都已婚，竟同時出軌，瞞著另一半與對方交往；其中，蔡女是基隆市新豐街某廟宇的女乩童，27歲住彰化的洪，則在所犯的恐嚇取財案遭法院判刑1年10月後，北上躲在太太介紹認識的蔡女住處年餘。
警方查出，洪2月14日晚與蔡女到隔壁美樂地MOTEL開房間，蔡女到房間時，不慎打破梳妝台玻璃。
蔡女見狀提議到蔚藍海岸MOTEL住，獲得洪同意後，先到櫃臺結帳；洪則開走蔡女的福斯POLO，離去前曾說：「我晚一點再來載妳」。
未料，洪竟一去不回，音訊全無，直到22日才被發現全身赤裸，陳屍旭川河中。
檢警相驗後，將解剖釐清洪是生前還是死後落水，並調閱美樂地MOTEL監視器，追查洪開走車子後的去向與落河地點，儘速釐清死因。
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