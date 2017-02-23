嘉義夫妻吵架 93歲老翁砍斷髮妻手指

老婦蹲在馬路中待援。（記者曾迺強翻攝）

2017-02-23 21:45

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉和興村93歲左姓老翁今晚與60歲左李姓妻子吵架，一怒之下竟持菜刀砍向髮妻，左妻用左手阻擋，被老翁砍斷食指，妻子用衛生紙包著斷指向鄰居求救，送醫後將於稍後進行縫合手術，2人爭吵原因正由警方釐清中。

警方表示，今晚6點獲報趕抵現場，先見到左婦蹲在家門口的馬路待援，左翁手指向左婦向員警氣憤地說「我不要她了」、「30多年沒1天好日子。」由於事態緊急，警方與隨後趕抵的消防人員協助左婦送嘉義市聖馬醫院救治，再把左翁帶回偵訊釐清案情。

警方指出，由於左男有重聽，加上口音重，「目前無法溝通」，將等老翁情緒平穩再作筆錄釐清案情，至於左婦則是瘖啞人士，將由社工陪同協助了解案情。

警方根據鄰居轉述說，左姓夫婦以撿拾資源回收物謀生，2人因一個重聽、一個啞巴，丈夫心情不好就會對太太「大小聲」，長期感情不睦。

嘉義市聖馬醫院表示，左婦除了左手食指斷裂之外，無其它外傷，無生命危險，將於稍後安排縫合手術，把斷指接回。