機車鑰匙未拔又找不到車 女急尋警方協助

2017-02-23 21:49

〔記者邱俊福／台北報導〕1名楊姓女子前天到台北醫學大學附設醫院就診時，機車停放附近，不僅忘記拔出鑰匙，情急下也找不到機車，焦急的找北市警信義分局吳興街派出所報案，巡邏警員童鈺兆、林明群獲報到場，先安撫其情緒，詳細詢問其機車的車號、顏色及車款等資料後，半小時內便順利尋回，讓她充滿感激。

警方說，前晚上8時許，楊女至吳興街台北醫學大學附設醫院就診後，找不到其停放在吳興街260巷19弄的機車，因為停車時未將鑰匙取下，很擔心機車被他人偷騎走，遂向鄰近的吳興街派出所報案請求協助。

巡邏警員童鈺兆、林明群獲報到場後，研判報案人並非住在附近，應是忘記車輛停放位置，遂在附近找尋，不到半小時就在吳興街260巷21弄前發現該女的機車。