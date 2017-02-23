| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

機車鑰匙未拔又找不到車 女急尋警方協助

2017-02-23  21:49

〔記者邱俊福／台北報導〕1名楊姓女子前天到台北醫學大學附設醫院就診時，機車停放附近，不僅忘記拔出鑰匙，情急下也找不到機車，焦急的找北市警信義分局吳興街派出所報案，巡邏警員童鈺兆、林明群獲報到場，先安撫其情緒，詳細詢問其機車的車號、顏色及車款等資料後，半小時內便順利尋回，讓她充滿感激。

警方說，前晚上8時許，楊女至吳興街台北醫學大學附設醫院就診後，找不到其停放在吳興街260巷19弄的機車，因為停車時未將鑰匙取下，很擔心機車被他人偷騎走，遂向鄰近的吳興街派出所報案請求協助。

巡邏警員童鈺兆、林明群獲報到場後，研判報案人並非住在附近，應是忘記車輛停放位置，遂在附近找尋，不到半小時就在吳興街260巷21弄前發現該女的機車。

廣告
  • 警員協助楊姓女子找回失車（記者邱俊福翻攝）

    警員協助楊姓女子找回失車（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：機車鑰匙未拔又找不到車 女急尋警方協助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.