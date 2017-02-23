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遊覽車司機罹癌遭解雇 沒錢養家遇曙光

2017-02-23  21:59

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名60歲馬姓男子，曾為遊覽車司機，為工作奉獻，卻因身體不適請假，遭到公司解雇，後又罹患大腸癌，家中沒有經濟來源快過不下去時，新店警分局和派出所結合警友站帶著慰問金出現，並希望能拋磚引玉，讓生活陷入困境的家庭獲得實質的幫助。

新店區永安里長張朝成，日前發現馬男家境狀況不佳，細問才知道，馬男曾為遊覽車司機，因生病必須請假休養，後來卻遭公司解雇，後經檢查發現已大腸癌四期，但家中還有老母要養，卻沒有經濟收入，警方得知後聯繫警友站，前往送上慰問金，希望能喚起大眾愛心，協助弱勢度過難關。

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  • 馬姓男子（中）罹患大腸癌，無法工作遭公司解雇，生活陷入困頓，警方結合里長、警友站送上慰問金。（記者陳薏云翻攝）

    馬姓男子（中）罹患大腸癌，無法工作遭公司解雇，生活陷入困頓，警方結合里長、警友站送上慰問金。（記者陳薏云翻攝）

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