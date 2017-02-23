快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
遊覽車司機罹癌遭解雇 沒錢養家遇曙光
2017-02-23 21:59
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名60歲馬姓男子，曾為遊覽車司機，為工作奉獻，卻因身體不適請假，遭到公司解雇，後又罹患大腸癌，家中沒有經濟來源快過不下去時，新店警分局和派出所結合警友站帶著慰問金出現，並希望能拋磚引玉，讓生活陷入困境的家庭獲得實質的幫助。
新店區永安里長張朝成，日前發現馬男家境狀況不佳，細問才知道，馬男曾為遊覽車司機，因生病必須請假休養，後來卻遭公司解雇，後經檢查發現已大腸癌四期，但家中還有老母要養，卻沒有經濟收入，警方得知後聯繫警友站，前往送上慰問金，希望能喚起大眾愛心，協助弱勢度過難關。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 王聖文基層做起 任公職25年
- 閨密忌妒她考上空姐 竟潑硫酸毀容
- 裘德洛的愛鞋歡迎訂製 這家義大利名牌男女都愛
- 學測滿級分訣竅大公開 「不熬夜、不懂問到懂！」
- 統計前兩年228連假事故原因 高公局：多人為疏失
- MLB》米勒再進化 這顆魔球驚動美國網友（影音）
- 外銀：2017年預估美元指數升值5％ 人民幣貶3％
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 經典賽》「世紀大誤判」主審退休 日教練：死都不會忘（影音）
- 延長下課多運動 雙龍國小再獲獎
- 8家客運齊喊漲 徐永明批：把「一例一休」當代罪羔羊
- L.威廉斯飛火箭 轉成凶猛模式
- 愛吃生冷10年不孕 中醫調理求子成功
- 抓姦在床反被攆出門 白冰冰差點凍死雪地
- 吳敦義：不排除參選總統
- 安俊朋撩粉秀手技 湊對黃仁德劉奕兒
- NBA》交易大限將至 里拉德：找不到交易我的理由
- 開車開到沙堆裡？ 金門海邊奇觀
- 鼓鼓不記仇嘎嘎 會主動打招呼
- 太平溪第一鐵路橋 拆除重建
- 市港合一協會 推動桃園「港都」
- 「古弟」被指為女性生殖器 宜副縣長:不會改名
- 台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
- 出版業寒冬 國圖調查：台灣出版再創新低點
- 北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重
- （影音）吳姍儒起玩心 賣萌裝可愛
- 南市私幼教保券 每年提高至3萬元
- （影音）憶指認女兒經過 白冰冰淚崩「和歹徒沒掛勾」
- 杜拜女網》「辛然配」落敗 詹家姊妹會師4強破局
- 〈國際現場〉威訊1380億收購雅虎網路業務
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- 烏日啤酒廠飄異味 民眾反映不舒服
- 疫禽丟入新虎尾溪 飼主挨罰20萬
- 痛批年改 退將王文燮：王八蛋、忘恩負義
- 竹縣廠區開發前移樹修樹 民代認為環評前不宜
- 唐鳳關注的飛雁新村都更案 確定不蓋大樓了
- 浪琴復刻經典 現代實用精湛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊覽車司機罹癌遭解雇 沒錢養家遇曙光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分