久旱逢甘霖 行走山路小心天降落石
〔記者黃美珠／新竹報導〕久旱逢甘霖雖讓人振奮，但也要小心走在山路上很可能會突然天將落石，有禍從天降之虞！
昨（22）日下午關西鎮玉山里竹30線就發生1起落石意外，大雨中，1處邊坡落石突然滾落，恰巧擊中行經賴姓婦人自小客車，把新買的汽車車頂整個撞凹，必須掀掉換新，座艙也因此有點變形，所幸開車的賴婦只是受到驚嚇。
關西鎮代表會主席劉德樑獲悉後，今天邀集玉山里長黃譽仁等鄉親到場會勘，發現竹30線除了在前述發生意外的山溪地高球場前方轉彎處有落石意外，在2.5公里處也因天雨後土石鬆動而有落石，威脅著用路人，對機車騎士更是危險。
至於賴婦汽車被砸中的現場，今天已經找不到「肇事」的大石頭，但在竹30線路面仍清晰可見大石掉落路面的痕跡，路旁也仍可見其他較小的落石塊，研判應該是有其他好心人先把大石頭排除，避免衍生其他災害。
隨後劉德樑轉往修車廠了解賴婦座車受損狀況。他說，整個自小客車車頂完全凹損變形，局部鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑，車內空間也有點變形。
由於這起意外很可能無法獲得保險理賠，也不在車廠保固的範圍內，所幸關西鎮公所有1個「馬上關懷」基金，因此他已經建議里長代為申請爭取。
新竹縣政府工務處養護科表示，竹卅線本來就是公告的易落石路段，就在前述2.5公里處附近也有設置警告標誌，用路人雨後行經確實需要格外小心。
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新竹縣關西鎮代會主席劉德樑手持的落石，就在竹30線2.5公里處，可以想見掉落時的可怕殺傷力。（記者黃美珠攝）
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新竹縣關西鎮代會主席劉德樑手指著賴姓婦人車頂說，能把整個自小客的車頂敲擊到變形、破損，少說應該也有50公斤。（記者黃美珠攝）
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賴姓婦人座車車頂完全凹損變形，局部地區的鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑。（記者黃美珠攝）
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賴姓婦人座車車頂完全凹損變形，局部地區的鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑。（記者黃美珠攝）
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新竹縣關西鎮代會主席劉德樑（右）今天跟玉山里民一起在賴姓婦人座車被擊中處勘查落石來自何處。（記者黃美珠攝）
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竹30線山溪地高爾夫球場轉彎處的落石今天已先被好心人移除，剩下路旁這幾顆相對無害的小岩塊。（記者黃美珠攝）
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