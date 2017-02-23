久旱逢甘霖 行走山路小心天降落石

2017-02-23 20:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕久旱逢甘霖雖讓人振奮，但也要小心走在山路上很可能會突然天將落石，有禍從天降之虞！

昨（22）日下午關西鎮玉山里竹30線就發生1起落石意外，大雨中，1處邊坡落石突然滾落，恰巧擊中行經賴姓婦人自小客車，把新買的汽車車頂整個撞凹，必須掀掉換新，座艙也因此有點變形，所幸開車的賴婦只是受到驚嚇。

關西鎮代表會主席劉德樑獲悉後，今天邀集玉山里長黃譽仁等鄉親到場會勘，發現竹30線除了在前述發生意外的山溪地高球場前方轉彎處有落石意外，在2.5公里處也因天雨後土石鬆動而有落石，威脅著用路人，對機車騎士更是危險。

至於賴婦汽車被砸中的現場，今天已經找不到「肇事」的大石頭，但在竹30線路面仍清晰可見大石掉落路面的痕跡，路旁也仍可見其他較小的落石塊，研判應該是有其他好心人先把大石頭排除，避免衍生其他災害。

隨後劉德樑轉往修車廠了解賴婦座車受損狀況。他說，整個自小客車車頂完全凹損變形，局部鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑，車內空間也有點變形。

由於這起意外很可能無法獲得保險理賠，也不在車廠保固的範圍內，所幸關西鎮公所有1個「馬上關懷」基金，因此他已經建議里長代為申請爭取。

新竹縣政府工務處養護科表示，竹卅線本來就是公告的易落石路段，就在前述2.5公里處附近也有設置警告標誌，用路人雨後行經確實需要格外小心。

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