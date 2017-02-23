| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
安平外海一舢筏燈亮卻無人 男船長疑落海 冷氣團威力增強 台中以北空曠處恐現10度低溫 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

久旱逢甘霖 行走山路小心天降落石

2017-02-23  20:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕久旱逢甘霖雖讓人振奮，但也要小心走在山路上很可能會突然天將落石，有禍從天降之虞！

昨（22）日下午關西鎮玉山里竹30線就發生1起落石意外，大雨中，1處邊坡落石突然滾落，恰巧擊中行經賴姓婦人自小客車，把新買的汽車車頂整個撞凹，必須掀掉換新，座艙也因此有點變形，所幸開車的賴婦只是受到驚嚇。

關西鎮代表會主席劉德樑獲悉後，今天邀集玉山里長黃譽仁等鄉親到場會勘，發現竹30線除了在前述發生意外的山溪地高球場前方轉彎處有落石意外，在2.5公里處也因天雨後土石鬆動而有落石，威脅著用路人，對機車騎士更是危險。

至於賴婦汽車被砸中的現場，今天已經找不到「肇事」的大石頭，但在竹30線路面仍清晰可見大石掉落路面的痕跡，路旁也仍可見其他較小的落石塊，研判應該是有其他好心人先把大石頭排除，避免衍生其他災害。

隨後劉德樑轉往修車廠了解賴婦座車受損狀況。他說，整個自小客車車頂完全凹損變形，局部鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑，車內空間也有點變形。

由於這起意外很可能無法獲得保險理賠，也不在車廠保固的範圍內，所幸關西鎮公所有1個「馬上關懷」基金，因此他已經建議里長代為申請爭取。

新竹縣政府工務處養護科表示，竹卅線本來就是公告的易落石路段，就在前述2.5公里處附近也有設置警告標誌，用路人雨後行經確實需要格外小心。

相關影音

廣告
  • 新竹縣關西鎮代會主席劉德樑手持的落石，就在竹30線2.5公里處，可以想見掉落時的可怕殺傷力。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮代會主席劉德樑手持的落石，就在竹30線2.5公里處，可以想見掉落時的可怕殺傷力。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣關西鎮代會主席劉德樑手指著賴姓婦人車頂說，能把整個自小客的車頂敲擊到變形、破損，少說應該也有50公斤。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮代會主席劉德樑手指著賴姓婦人車頂說，能把整個自小客的車頂敲擊到變形、破損，少說應該也有50公斤。（記者黃美珠攝）

  • 賴姓婦人座車車頂完全凹損變形，局部地區的鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑。（記者黃美珠攝）

    賴姓婦人座車車頂完全凹損變形，局部地區的鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑。（記者黃美珠攝）

  • 賴姓婦人座車車頂完全凹損變形，局部地區的鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑。（記者黃美珠攝）

    賴姓婦人座車車頂完全凹損變形，局部地區的鈑金還被石塊擊破，落石威力之大可見一斑。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣關西鎮代會主席劉德樑（右）今天跟玉山里民一起在賴姓婦人座車被擊中處勘查落石來自何處。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮代會主席劉德樑（右）今天跟玉山里民一起在賴姓婦人座車被擊中處勘查落石來自何處。（記者黃美珠攝）

  • 竹30線山溪地高爾夫球場轉彎處的落石今天已先被好心人移除，剩下路旁這幾顆相對無害的小岩塊。（記者黃美珠攝）

    竹30線山溪地高爾夫球場轉彎處的落石今天已先被好心人移除，剩下路旁這幾顆相對無害的小岩塊。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 落石 關西
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：久旱逢甘霖 行走山路小心天降落石


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.