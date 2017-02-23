莊圓大師剃光頭 網友全部驚呼好像「他」

2017-02-23 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕「莊圓大師」張莊圓涉嫌灌藥害死女信徒遭起訴，今天出庭再度喊冤，並稱已與死者家屬談和解。有趣的是，張莊圓今天頂著光頭新造型出現，相關新聞被轉貼到網路上，網友重點全部沒放在案情，一面倒直呼實在太像前立委邱毅。

張莊圓經營的心靈成長佛教會前年8月以「排解身心靈負面能量」課程為由，對蕭姓女信徒灌食強胃散、黑醋混合藥物，蕭女狂吐9小時後不治身亡，張莊圓和涉案趙姓、許姓女信徒分別被依違反醫師法、刑法過失致死等罪起訴。

該案今天開庭，三名被告仍否認犯罪，稱已與死者家屬聯繫談和解；三人律師則強調，蕭女死亡是因本身疾病，與三人行為無直接關聯。

不過相關新聞被轉貼到PTT，網友重點全部放在張莊圓的光頭造型，直呼「這是邱毅吧」、「超像邱毅」、「邱毅失散多年的兄弟」。而張今天被記者問到為何剪頭髮，他一開始說因為心情煩悶，希望讓頭皮能呼吸、散發體內的烏煙瘴氣；記者追問之下他又俏皮地說「其實是比較帥，想要帥給你們看」、「我帥都帥出來了，有沒有？」