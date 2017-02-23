遭貨車追撞後 吳怡霈：「為什麼他撞我啊？」

貨車未保持安全距離，大力撞上吳怡霈的「小白」。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-23 20:24

［記者陳恩惠／台北報導］藝人吳怡霈前年駕車撞傷2女的案件才賠錢和解，讓她平日不太自行駕車而由他人代駕，昨天上午女助理駕車搭載她，從內湖住處到電台主持節目途中，卻在北市安康路通往交流道方向前，突然遭後方尾隨的廢棄物清潔公司的貨車大力衝撞，導致她的車剎不住追撞前車，事發後吳女表示身體不適自行就醫，至於肇事責任，仍由內湖警分局交通分隊釐清中。

警方說，吳女的助理駕車載著她，上午8時29分行經北市內湖區安康路，靠近25巷口的轉彎處，前方黑色賓士車正巧放慢速度，女助理打右轉方向燈並減速保持安全距離，沒想到後方尾隨的私人公司廢棄物清潔車，竟未減速當場追撞，還造成吳女的車向前推進，撞上前方賓士車的左車尾。

當時吳女與助理嚇得當場尖叫，靜默一秒後，吳女出聲問「為什麼他撞我啊？」然後一臉驚魂未定的下車；肇事的廢棄物清潔車駕駛，酒測值為零，聲稱肇禍當時精神恍神，又未保持安全距離，才會釀成意外。

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