精障男毆父死母重傷判20年 法官這麼說…
2017-02-23 21:08
〔記者詹士弘／雲林報導〕林姓精障男一年多前向雙親索討金錢未果，凶性大發，拿掃帚柄毆打雙親頭部，導致父親傷重不治、母親半年後呈現植物人狀態，被檢方依殺人罪嫌起訴；法官認為男子傷父後有為父親止血及報警行為，無殺人意圖，一審判20年，全案還可上訴，林嫌目前被羈押中。
今年49歲的林姓男子，於104年9月21日向父母親索討金錢不成，惱羞成怒，拿掃帚柄毆打雙親頭部，並用皮帶抽打父母親四肢，導致年已73歲的父親腦挫傷出血，送醫半個月後因肺炎並併發呼吸衰竭而死；74歲的母親當下雖意識清楚，但因傷及腦部，半年後因重傷害成植物人。
判決書指出，林男11歲有憂鬱症、12歲躁症發作，且有「人善被人欺」、「跟人打架別人才不敢欺侮他」、「做好沒有好處」、「當流氓混黑道是為家裡犧牲卻未獲父親理解」等觀念，習慣發脾氣處理事情，第一次入監就是因家暴，拿鋤頭柄回擊父親、後來還拿菜刀追打母親，最後選擇自殺，但父母親也不在意。
李男認為第一次入監毀了自己的婚姻、前途，判決書指出，李男長期與父母親關係不佳，會發生逆倫事件，冰凍三尺非一日之寒；林男行凶後主動報警，並將父母送醫，父親倒地時主動協助止血，認為林男並無殺害父親、重傷害母親的犯意，且有精神障礙的病例，所以減輕其刑，判處徒刑20年，全案還可以上訴。
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