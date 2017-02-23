徒弟嗆「新人受騙學不會」 駕訓班老師怒告

2017-02-23 20:59

〔記者王定傳／新北報導〕駕駛訓練班負責人閔昱智以「雙方向盤教學設備、教學法」取得專利，曾他駕訓班學習的男子陳強生，加入閔的教學行列後，竟以高收短報方式詐取學費，還自立門戶，並在網路攻擊閔：「太多新人受騙、市區不敢開、停車混亂」等，閔氣炸提告，新北地院依詐欺及誹謗罪，判陳3個月徒刑加拘役50日。

據查，閔男的「同心圓循跡駕訓法」曾通過經濟部智慧財產局「三年嚴格審核」及官方認證，獲專利證書，陳強生曾在閔的駕訓班學開拖車，並加入教練行列，雙方合作模式是閔以簡訊等方式，告知陳男學員資訊，由陳男收費，兩張收據，一張給學員，一張留存對帳，陳男每堂課可拿250元報酬及100元油資。

103年6月，葉姓男子透過網路報名學開車，閔男指派陳男聯繫，他在收取12堂課1萬元學費後，竟在收據上寫說：「10堂7900元」，加上600元折扣，實收7300元，私下向葉保證上滿12堂課，並向閔騙稱只收取7300元。

陳男沒教葉男高速公路及山路課程，還推銷他買後視鏡，引起葉男不滿，跑到駕訓班臉書粉絲團反應：「連後視廣角鏡也要Ａ500元，市售60元一個...我真後悔花了將近1萬元學這課程，根本沒教什麼！」閩得知後親自幫葉補上課。

兩人撕破臉後，陳男自立門戶，前年間，竟不顧師徒情誼，在網站指閔的駕訓班：「有太多新人受騙去上課，還學不會開車...不懂後退...市區不敢開...停車還是混亂」等語句，因而被告。

陳堅稱只收7300元，反控葉男因後視鏡問題誣陷，並說會整理好「其他先在閔男那邊學不會開車，再來找我學的人」的資料，但他最終只提出一名周姓學員，她其實考取駕照多年，只是沒上路，想讓自己比較敢上路，才再度報名。