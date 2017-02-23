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中華電信包商涉賄無保請回 檢抗告成功發回更裁

2017-02-23  19:26

〔記者楊國文／台北報導〕承攬中華電信雲端資料中心興建工程的利晉工程公司，去年曾遭立委爆料，總經理鍾鴻裕要求下游包商閤泰金屬配合簽假合約、作假帳，私挪公司1300萬元「打點」中華電信高層，此外檢調也接獲檢舉而搜索利晉公司等處，並將鍾鴻裕、張姓女財務聲請羈押禁見，但遭新北地院裁定均無保請回。檢不服抗告，高等法院認為有無串證等疑點尚未釐清，將原裁定撤銷，發回新北地院更裁。

據悉，應訊時，鍾鴻裕雖坦承有假合約一事，但否認錢是流向他私人口袋，也非打點中華電信高層，張女則辯稱，都是依上級指示辦事。

高等法院指出，一審認為檢調已扣得帳冊、相關傳票等帳證，經核對即可知道有無相關不法等理由，認定鍾男、張女均無羈押必要，且裁定無保請回，但利晉工程的負責人尚未到案，且依檢調事證，本案恐涉有證券交易法規定的「非常規交易等情形」，一審裁定中並未說明，全案仍有是否涉串證等疑點尚未釐清。

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  • 中華電信包商涉做假帳遭檢方搜索並將主管等兩人聲押，卻遭法院無保請回，檢不服，抗告成功，高等法院將全案撤銷發回新北地院更裁。（記者楊國文攝）

    中華電信包商涉做假帳遭檢方搜索並將主管等兩人聲押，卻遭法院無保請回，檢不服，抗告成功，高等法院將全案撤銷發回新北地院更裁。（記者楊國文攝）

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